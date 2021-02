Pattensen

Im ersten Anlauf hatte es nicht geklappt. Der Versuch von Bürgermeisterin Ramona Schumann, Bürgerräte in Pattensen zu schaffen, misslang. Der Rat schmetterte den Antrag im November vergangenen Jahres direkt ohne Diskussion ab. Doch Schumann will nach Informationen dieser Zeitung die Hoffnung auf mehr Bürgerbeteiligung in der Kommune noch nicht aufgeben. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass sie das Thema gerne wieder auf die Tagesordnung bringen möchte. Zunächst plane sie eine Onlinekonferenz mit einigen Ratspolitikern und Vertretern des Vereins Mehr Demokratie, um noch mehr über das Thema Bürgerräte zu erfahren.

Für Schumann ist es ein niedrigschwelliges Angebot

Für Schumann wäre es „eine äußerst bedauerliche Entwicklung“, wenn der Rat auch beim zweiten Versuch das ihrer Meinung nach niedrigschwellige Angebot zu mehr Bürgerbeteiligung in der Stadt ablehnen sollte. Sechs Monate nach dem abgeschmetterten Antrag kann das Thema wieder auf die Tagesordnung im Rat kommen. Die Frist läuft im Mai ab.

Im Verein Mehr Demokratie, dessen Experten den Bürgerentscheid zum neuen Schulstandort begleitet hatten, engagieren sich laut Schumann unter anderem Menschen, die im Berliner Stadtteil Friedenau bereits einen Bürgerrat ins Leben gerufen hatten. Schumann erhofft sich Informationen und Impulse von dem Austausch. Im Laufe des Monats März soll es zu dem Videogespräch kommen. „Die Terminfindung läuft“, bestätigt die Bürgermeisterin.

Über Fraktionsgrenzen hinaus Interesse an Bürgerräten

Bei den daran teilnehmenden Pattenser Ratspolitikern hält sich die Bürgermeisterin noch bedeckt. Laut Informationen dieser Zeitung soll es sich um Mitglieder verschiedener Fraktionen handeln. Und zwar nicht nur aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Freie Wähler, die bei der Abstimmung für eine Diskussion über Bürgerräte votiert hatten. Auch im Lager der Bürgerrätegegner von CDU, UWG und UWJ sollen einige dem Thema offen gegenüberstehen.

Von Mark Bode