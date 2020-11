Pattensen-Mitte

Die CDU-Ratsfraktion hat den Bau eines Abenteuerspielplatzes an den Bruchwiesen in Pattensen-Mitte vorgeschlagen. Dafür sollen 100.000 Euro in den Haushalt des Jahres 2021 aufgenommen werden. Für das Geld sieht die Fraktion zusätzlich zum bestehenden Klettergerüst den Kauf von Schaukeln, eines Spinnennetzes und eines Kletterturms mit Wackelbrücke vor.

Wenig Spielplätze in Pattensen

Der Antrag wird damit begründet, dass es im Stadtkern von Pattensen-Mitte an Spielplätzen mangele. Zudem wird der Spielplatz Im kleinen Felde voraussichtlich geschlossen, da er in unmittelbarer Nähe zum gerade neu gestalteten Spielplatz an der Usedomer Straße liegt. Das Grundstück soll anschließend verkauft werden. Somit liegt auch eine Gegenfinanzierung vor, so die CDU-Fraktion in ihrem Antrag.

Besonders attraktive Spielgeräte geplant

Der neue Spielplatz nahe der Grundschule Pattensen werde voraussichtlich auch nicht nur von den direkt in der Umgebung wohnenden Kinder genutzt. Aufgrund der zentralen Lage sei davon auszugehen, dass der Spielplatz auch ein Treffpunkt für Kinder etwa auf dem Weg zur Schule oder nach Hause sein wird. Deshalb sollten dort auch besonders attraktive Spielgeräte aufgestellt werden, die es nicht an allen Spielplätzen in der Stadt gibt.

Von Tobias Lehmann