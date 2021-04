Pattensen-Mitte

„Jetzt machen wir Weizen, Albert!“ Herbert Meyer vom Pattenser Wegeteam hebt seine Hand in die Höhe und deutet auf ein Feld auf der rechten Seite des Weges. Der angesprochene Treckerfahrer, Albert Timpe, steuert seinen Lanz Bulldog in die angedeutete Richtung und tritt behutsam auf die Bremse. Meyer schnappt sich einen Holzpfahl, der auf dem Anhänger des Treckers liegt. Seine beiden Wegeteam-Mitstreiter Helmut Krause und Herbert Mohr nehmen sich einen Vorschlaghammer und eine große Infotafel. Das eingespielte Team braucht nicht lange, um das Schild am Rand des Feldes in den Boden zu rammen. Es ist eines von insgesamt zehn Infotafeln, die das Wegeteam entlang eines besonderen Wanderweges aufstellt.

Aufbau im Frühjahr, Abbau im Herbst

„Die Aktion machen wir jedes Jahr. Aufbau im Frühjahr und Abbau im Herbst“, sagt Meyer. Die Mission des Wegeteams: Spaziergänger, Radfahrer und auch Jogger darüber informieren, was auf den einzelnen Feldern alles wächst. Die Schilder werden entlang einer von insgesamt sieben ausgearbeiteten Wanderrouten angebracht – am Calenberger Ackerweg. Dies ist ein zehn Kilometer langer Rundweg in der Feldmark zwischen Pattensen und Lüdersen. Rund drei Stunden dauert die Wanderung zu Fuß – immer wieder weisen gelb-weiße Zeichen sowie die Symbole von Ähre und Ackerwagen die Richtung.

Herbert Mohr (von links), Herbert Meyer, Helmut Krause und Treckerfahrer Albert Timpe bringen die Informationstafeln am Wanderweg an. Quelle: Torsten Lippelt

„Die Feldmark mit den ausgedehnten Ackerflächen ist typisch für das Calenberger Land“, sagt Mohr. Er transportiert das Werkzeug in seinem Pkw, die anderen drei fahren auf Timpes Trecker mit. „Bis auf zwei der Schilder haben wir alle anderen vom Landvolk gespendet bekommen“, betont Mohr. Auf diesen werden die Besonderheiten und der Anbau von Getreidearten und Ackerfrüchten beschrieben, die aktuell auf den jeweiligen Feldern wachsen. Dazu zählen Mais, Raps oder Weizen, aber auch Zuckerrüben. Eine von einer Zuckerfabrik gespendete Tafel informiert über die Rübenverarbeitung. Ein weiteres, mit einer Designerin entwickeltes Schild zu Saatguterbsen soll zeitnah noch zusätzlich aufgestellt werden.

Aktion dauert etwa zweieinhalb Stunden

Rund zweieinhalb Stunden lang ist das Wegeteam mit Fahrer Timpe zum Aufstellen der zehn Schilder unterwegs. Die Tour beginnt beim 2007 als Spende des Ortsbürgermeisters Günter Bötger errichteten historischen Wagenrad. Sie fahren vorbei an Ackerflächen und Wiesen, einem Feuchtbiotop und einer Obstbaumreihe. Meyer würde gern noch ein Schild zum Haferanbau platzieren. Doch das geht nicht. Denn es gibt keinen Haferanbau auf den Pattenser Feldern. „Dafür ist der Boden hier wohl zu gut“, vermutet Mohr.

Entlang des Calenberger Ackerweges stehen nun wieder Hinweisschilder zu auf den Feldern angebauten Produkten. Quelle: Torsten Lippelt

In diesem Jahr ist das Aufstellen der Schilder laut Timpe deutlich einfacher als im Vorjahr. „Da war es so trocken, da kamen wir erst nach einem Vorbohren mit unseren Pfählen in den Boden.“ In diesem Jahr hat Krause keine Probleme, vom Anhänger aus die Pfähle mit dem Vorschlaghammer einzurammen. Abstände und Masken sind für das Quartett während der Arbeit eher unwesentlich. „Wir sind alle schon geimpft“, sagt Mohr.

Weitere Infos per QR-Code

Wer nicht nur Informationen über den Calenberger Ackerweg, sondern über alle sieben Angebote des „wanderbaren Calenberger Lands“ erhalten möchte, kann mit dem Smartphone den QR-Code auf entsprechenden Infotafeln einscannen oder sich auf der Internetseite der Stadt unter www.pattensen.de informieren.

Von Torsten Lippelt