Hannover

Überraschende Wende bei den Ermittlungen gegen die Neonazi-Gruppe „Calenberger Bande“ aus der Region Hannover: Die Federführung in diesem Verfahren hat jetzt die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle übernommen. Die Gruppe um das ehemalige Mitglied der rechtsextremistischen und inzwischen verbotenen Vereinigung „Besseres Hannover“, Patrick K., war im Februar 2020 aufgeflogen. Die insgesamt acht Mitglieder des Zusammenschlusses werden jetzt verdächtigt, eine kriminelle Vereinigung gegründet und Straftaten und Sachbeschädigungen verübt zu haben. Haftbefehle sind bisher nicht ergangen.

Handzettel verteilt, Fassaden beschmiert

Die Neonazis der sogenannten „Calenberger Bande“ hatten das erste Mal im August 2019 öffentlich auf sich aufmerksam gemacht – in mehreren Stadtteilen Hannovers und im Umland, unter anderem in Pattensen, Ronnenberg und Empelde. Dort hatten Mitglieder der Gruppierung Handzettel verteilt, um Interessenten anzuwerben. Im gleichen Zeitraum sollen Mitglieder der Gruppe Fassaden und Gebäudeteile mit rassistischen Parolen bemalt haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft den Mitgliedern der Neonazi-Gruppierung deshalb Sachbeschädigung und das Verwenden von verbotenen Symbolen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs vor.

Anschlag auf Haus einer kurdischen Familie

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im vergangenen Jahr auch geprüft, ob die Gruppe im Zusammenhang mit Brandstiftungen steht, die sich in dem Zeitraum zugetragen haben, im dem sie aktiv war. Diese Taten mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund sind bis heute nicht aufgeklärt.

Im Mai 2019 wurde ein Brandanschlag auf das Haus eines Mitglieds der Jüdischen Gemeine Hannovers in Hemmingen verübt. Das Feuer wurde vor der Tür des Gebäudes entfacht, der Schaden blieb gering, der Schreck war für die Betroffenen dennoch groß. Im November 2019 verübten Unbekannte einen weiteren Brandanschlag auf das Haus einer kurdischen Familie im Stadtteil Hannover-Bornum. Auch in diesem Fall wurde das Feuer vor der Eingangstür des Wohnhauses der Betroffenen angezündet. Bislang sind diese Vorfälle nicht Gegenstand der Ermittlungen der Celler Strafverfolger.

Der mutmaßliche Kopf der „Calenberger Bande“, Patrick K., ist in Hannover kein Unbekannter. Bis zu ihrem Verbot 2012 war K. Teil der Neonazi-Gruppierung „Besseres Hannover“. Die Gruppierung machte mit den Aktionen des sogenannten „Abschiebärs“ auf sich aufmerksam. Mitglieder der Gruppierung drehten Videos, in denen eine Person in einem Bärenkostüm auftrat und rassistische Drohungen gegen Migrantinnen und Migranten aussprach. Eines der Videos schickten sie an die damalige Sozialministerin Aygül Özkan (CDU). Im Rahmen der Ermittlungen fand die Polizei das Bärenkostüm im Wagen vom mutmaßlichen Anführer der „Calenberger Bande“.

Attacke auf Bundestagsabgeordneten der Grünen

Nach dem Verbot von „Besseres Hannover“ machte Patrick K. weiter. Er trat als rechter Liedermacher auf, hatte auf der Internet-Plattform Youtube einen Kanal, auf dem er, verpackt in eine Kochshow, rechtes Gedankengut verbreitete. Im Jahr 2015 verurteilte das Amtsgericht Hannover Patrick K. unter anderem wegen Angriffen auf verschiedene Parteibüros der SPD und der Linken im Umland und die Attacke auf den Bundesabgeordneten der Grünen aus Hannover, Sven-Christian Kindler, zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

Von Tobias Morchner