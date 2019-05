Chlorgas ausgetreten? Hallen- und Freibad in Pattensen evakuiert

Pattensen

Zu einem Großeinsatz ist es am Mittwochmorgen am Hallen- und Freibad in Pattensen gekommen. Die Chlorgas-Aarnanlage hatte kurz nach 7 Uhr ausgelöst. Das Gebäude wurde evakuiert. Badegäste und Angestellten mussten das Gelände verlassen. Vier Ortsfeuerwehren rückten an.

Vier Feuerwehrleute in Schutzanzügen untersuchten die Luft an der Anlage. Die Messungen waren dreimal negativ: Es wurden keine Beeinträchtigungen festgestellt.

Bad in Pattensen teilweise abgesperrt

Die Ortsfeuerwehren Pattensen-Mitte, Hüpede, Jeinsen sowie Laatzen waren mit insgesamt 75 Kräften vor Ort, dazu Polizei, Rettungswagen und Ordnungsamt der Stadt Pattensen. Der Bereich um das Bad war teilweise abgesperrt. Der Bus wurde umgeleitet.

Um 8.40 Uhr war der Einsatz beendet. Die Anlage wird jetzt von einer Fachfirma überprüft. Bis die Firma ihre Arbeit beendet hat, bleibt das Hallen- und das Freibad geschlossen.

Unfall während Einsatz: Schüler stürzt in Heckscheibe

Verletzt wurde im Bad niemand. Es kam allerdings zu einem Unfall vor dem Bad: Vermutlich, weil er schauen wollte, warum die Feuerwehr vor Ort ist, fuhr ein Schüler, der auf dem Rad unterwegs war, in ein Auto, das vor ihm bremsen musste. Der Junge stürzte durch die Heckscheibe. Er wurde mit Schnittverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht.

Von Kim Galopp