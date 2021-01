Pattensen

Zunächst sollten die Kommunen außen vor bleiben, nun sollen sie doch eingebunden werden. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) begrüßt die Entscheidung des Landes Niedersachsen, beim Versenden der Impfeinladungen an die über 80-jährigen Senioren auf die Kommunen zurückzugreifen. „Wir können das leisten“, sagte sie am Freitagnachmittag. In Pattensen müssten laut Demografiebericht rund 2000 Senioren angeschrieben werden.

Als Mitte der Woche die Nachricht die Runde machte, dass das niedersächsische Sozialministerium unvollständige Meldedaten der Deutschen Post für das Kontaktieren der Senioren nutzen wolle, weil anderes angeblich aus Datenschutzgründen nicht möglich sei, reagierte Schumann zunächst mit Unverständnis. Sie unterstütze die Aussagen von Jan Arning, dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Dieser hat gesagt: „Die Melderegister werden bei den Städten und Gemeinden geführt. Sie verfügen über einen umfassenden Datenbestand. Land und Kommunen sollten die Personen über 80 Jahre daher gemeinsam informieren.“

Stadt hat Erfahrung mit Versenden mehrerer Tausend Briefe

Die Stadt Pattensen habe laut Schumann bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, mehrere Tausend Briefe zu verschicken. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres seien Schreiben an gut 4000 Personen gegangen, die zu dem Zeitpunkt älter als 60 Jahre alt gewesen sind. Das sei in Kooperation mit einem externen Dienstleister gut gelaufen. Auf diesen würde die Stadt auch nun wieder zurückgreifen.

Bis Freitagnachmittag hatte Schumann noch keine Details zum Versenden der Briefe an die Senioren erhalten. „Wenn wir die genaue Alterskategorie wissen und das Schreiben vorliegen haben, können wir sofort tätig werden“, kündigte die Bürgermeisterin an. Es würde voraussichtlich zwei Tage dauern, bis alle Briefe verschickt seien.

Schumann kritisiert Kommunikation

Hintergrund ist, dass ab Anfang Februar die über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben, geimpft werden sollen. Diese sollen vorab vom Land über diese Möglichkeit informiert werden. Die Unsicherheiten seien bei den Menschen groß. „Täglich werden wir im Rathaus von vielen kontaktiert“, sagte Schumann. Die Anrufer hätten diverse Fragen rund um die Impfung gegen Covid-19. Das zeige laut Schumann, dass die Kommune bei den Menschen ein hohes Ansehen genießt. „Die Leute rufen bei uns an und nicht im Sozialministerium, um sich zu erkundigen“, ergänzte die Bürgermeisterin. Sie wünsche sich insgesamt einen besseren Austausch mit den Verantwortlichen des Landes. „Die Kommunikation ist nicht ausreichend“, kritisierte sie.

Von Mark Bode