Sie sind zu allen Zeiten in Pattensen wichtige Ansprechpartner in den Dörfern, doch in Krisenzeiten gewinnt ihre Rolle noch einmal an Bedeutung. Gemeint sind die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher. Sie beantworten derzeit viele Fragen und organisieren – gemeinsam mit anderen – Hilfe für die Nachbarschaft.

Svenja Blume, Ortsbürgermeisterin für Schulenburg, hat bereits am vergangenen Sonntag begonnen, einen Hilfsdienst fürs Dorf zu einzurichten. Sowohl Helfer als auch Hilfesuchende können sich melden. Angeboten wird, für Nachbarn einzukaufen oder mal auf die Kinder aufzupassen. Wer nicht mehr gern mit dem Bus fährt, kann nun jemanden bitten, ihn oder sie mit dem Auto zum Einkaufen oder zum Arzt zu fahren.

Besuche der Bürgermeisterin fallen aus

„Ich koordinieren das und habe mich mit den Verantwortlichen vom Deutschen Roten Kreuz und dem Sozialverband abgesprochen“, sagt Blume, „die haben hier die Kontakte.“ Sie habe schon eine ganze Reihe von Angeboten von Helfern, die mitmachen wollen. Blume ist unter der Telefonnummer (05069) 1218 erreichbar. Nach ihrer Beobachtung läuft die gegenseitige Hilfe in Familien und zwischen Nachbarn bereits sehr gut.

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume koordiniert das Hilfsangebot inklusive Einkaufsservice. Quelle: privat

Sie habe für sich persönlich schon Konsequenzen gezogen, um sich und andere zu schützen, berichtet die Ortsbürgermeisterin. „Ich vermeide weitgehend persönliche Kontakte. Leider muss ich auch die Besuche zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen einstellen. Ich stecke die Ehrenurkunde in den Briefkasten.“ Das sei nicht schön, aber notwendig. „Schließlich handelt es sich bei den Jubilaren um Ältere und besonders Gefährdete.“

„Wir kriegen das schon hin“

Günter Kleuker, Ortsbürgermeister von Jeinsen, hat von betagten Nachbarn erfahren, die etwas Unterstützung brauchen. Der Arzt habe den Risikopatienten geraten, nicht mehr selbst einzukaufen. Kleuker hat sich mit den Ehrenamtlichen vom Bürgerverein Jeinsen und dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) kurzgeschlossen. „Wir kriegen das schon hin“, sagt er, „wir helfen uns im Dorf gegenseitig.“

Kleuker selbst stand am Mittwochnachmittag auf seinem Hof, wo praktisch im Minutentakt Nachbarn mit Schubkarren oder mit Autoanhängern vorfuhren. Kleuker betreut eine Landwirtschaftliche Grüngut-Annahmestelle, wo mittwochs und samstags kostenlos Baum- und Heckenschnitt angeliefert werden kann.

Grüngutannahmestellen bleiben Samstag zu

Am Mittwoch schien es so, als ob viele, die derzeit nicht zur Arbeit gehen können, die sonnigen Tage für Gartenarbeit nutzten. Auf die Frage, warum der regionale Abfallentsorger Aha alle Wertstoffhöfe und Deponien geschlossen habe, die Grüngutannahme aber geöffnet sei, antwortet Kleuker: „Wir dürfen aufmachen, müssen aber nicht.“

Vom Maschinenring als Betreiber sind Verhaltensregeln empfohlen worden. Unter anderem sollen alle Anwesenden mindestens zwei Meter Abstand voneinander halten, sich nicht die Hand geben und nicht in Grüppchen beieinander stehen. Kleuker hatte am Mittwoch ein Schild vor der Einfahrt aufgestellt, auf dem steht: „Nehmt Rücksicht. Haltet Abstand“. Ab Samstag, 21. März, sind nun auf Anweisung des Maschinenrings auch die Grüngutannahmestellen in der Region geschlossen.

Hüpeder Einkaufsservice ändert Verfahren

Marion Kimpioka, die Ortsbürgermeisterin von Hüpede und Oerie, kann in diesen Krisenzeiten auf eine vorhandene Infrastruktur zurückgreifen. Für Hüpede und Oerie gibt es seit zehn Jahren – seit dort der letzte Einkaufsladen dicht gemacht hat – unter dem Dach der Hüpeder Kirchengemeinde einen Einkaufsservice. Ehrenamtliche sind jeden Freitagnachmittag mit Senioren zum Einkaufen, zur Bank oder zum Arzt gefahren. Bislang.

Nun ist der Service eingestellt, um das Ansteckungsrisiko für Helfer und Kunden zu verringern. Kimpioka hat sich mit der Koordinatorin Sigrun Prelle, Kirchenvorstandsmitglied aus Hüpede und Gründerin des Einkaufsservice, abgesprochen, wie es jetzt weitergehen soll.

Facebook-Gruppe für Hilfesuchende in Hüpede-Oerie

„Ich habe ein paar Nachbarn, die sind jenseits der 80. Die möchte ich nicht in einer Schlange vor der Kasse stehen sehen“, sagt Kimpioka. Sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet: Dorfleben Hüpede-Oerie. Dort können sich Hilfesuchende melden, die zur Risikogruppe gehören. Sigrun Prelle, die unter der Mobilnummer (0173) 5940838 erreichbar ist, koordiniert die Anfragen.

Der persönliche Kontakt soll dabei aus Sicherheitsgründen so gering wie möglich gehalten werden. Prelle will Hilfesuchende und Helfer paarweise zusammenbringen. Sie tauschen Telefonnummern und eine Einkaufsliste oder Arztrezepte aus. Der Helfer legt die erbetenen Lebensmittel oder Medikamente vor die Gartenpforte, Haus- oder Wohnungstür. „Die Hilfe ist nötiger denn je“, sagt Prelle, „sie muss nur anders organisiert werden.“

Pattensens Ortsbürgermeister bietet Hilfe an

Für Nachbarschaftshilfe steht auch Günter Bötger bereit, der Ortsbürgermeister von Pattensen. „Meine Frau und ich, wir sind gerne bereit, den Einkauf zu übernehmen und vors Haus zu stellen“, sagt Bötger. „Einer hilft dem anderen. Hier herrscht eine tolle Solidarität.“ Er koordiniert die Anfragen und Angebote, will dabei mit Augenmaß handeln. „Ich tue, was in meiner Kraft steht. Gleiches gilt für meine Frau. Aber ich bin über 80 und habe es mit dem Herzen. Ich gehöre zur Risikogruppe.“

Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und mitmenschlichen Taten, um über sie zu berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion an pattensen@haz.de.

