Corona-Rückblick 2020: So lief es für Pattensen in der Pandemie

Pattensen

Die Region Hannover hat die ersten beiden an Covid 19 erkrankten Pattenser nach dem zweiten Wochenende im März gemeldet. Seitdem wird die Zahl der Infizierten täglich mitgeteilt. Im Vergleich zu einigen anderen Kommunen der Region Hannover kam Pattensen lange Zeit relativ gut durch die Pandemie. Im Sommer wurde über einen Zeitraum von mehr als 100 Tagen kein einziger Infizierter verzeichnet. Mittlerweile ist die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch ebenso hoch wie in den anderen Kommunen.

Eine direkte Folge der Pandemie war der Ausbau digitaler Strukturen in der Stadt. Die KGS Pattensen bot noch vor den Sommerferien digitalen Unterricht an. Auch Videokonferenzen mit den Eltern sind seitdem üblich. Da alle Schüler die Möglichkeit der digitalen Kommunikation bekommen sollten, startete die Schule im April eine große Sammelaktion. Alle Pattenser konnten ihre alten nicht mehr benötigten Laptops in der Schule abgeben. Diese wurden dann über den Förderverein an die betreffenden Schüler verteilt.

Rat tagt erstmals online

Auch das Rathaus baute seine digitalen Angebote aus. Erstmals in diesem Jahr konnten Anträge im Bürgerbüro und im Standesamt komplett digital abgewickelt werden. Von den Mitteln, die das Land der Stadt zur Bewältigung der Pandemie zur Verfügung stellte, wurden 35.000 Euro in Notebooks und die nötige Software investiert, um den Mitarbeitern im Rathaus die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Erstmals hat im Dezember auch der Rat der Stadt online und per Brief Entscheidungen getroffen und auf ein physisches Treffen verzichtet.

Während der ersten Tage der Pandemie verfasste Bürgermeisterin Ramona Schumann zudem fast täglich ein Video, in dem sie Informationen zur aktuellen Lage gab. Die Videos teilte sie über ihre sozialen Kanäle und bei YouTube. Schriftlich berichtet sie weiterhin regelmäßig auf ihrem Facebook-Kanal über die Zahl der Infizierten und die Entwicklung der Pandemie in Pattensen. Dort bat sie auch darum, die örtlichen Gastronomen zu unterstützen, die in vielen Fällen einen Außer-Haus-Verkauf anboten.

300 Anträge auf Notbetreuung

Per Post hat die Stadt im März mehr als 4000 Briefe an alle Pattenser verschickt, die älter als 60 Jahre sind, in denen Schumann über den nötigen Schutz vor dem Coronavirus berichtete. Vor große Herausforderungen stellte die Pandemie auch den Sachbereich Bildung und Betreuung im Rathaus. Innerhalb von acht Wochen gingen dort mehr als 300 Anträge auf eine Notbetreuung für Kinder ein. Die Arbeitsstellen in dem Bereich wurden temporär von zwei auf fünf aufgestockt.

Zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt wurden abgesagt. Die Marienburg ließ alle geplanten Open-Air-Veranstaltungen mit Ausnahme des Konzerts von Kathy Kelly ausfallen. Auch der Verein Mobile sagte zunächst alle geplanten Angebote ab. Nach den Sommerferien ging es aber in kleinen Gruppen und mit einem passenden Hygienekonzept weiter. Das Pattenser Bad blieb während der Sommersaison mit Einschränkungen geöffnet.

Von Tobias Lehmann