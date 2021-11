Schulenburg

Ist sie krank? Ist sie coronabedingt in Quarantäne? Seit Wochenbeginn gab es verschiedene Gerüchte bezüglich Bürgermeisterin Ramona Schumann in Pattensen zu hören. Auf Nachfrage erklärt sie: „Ich habe mich freiwillig in eine fünftägige Isolation begeben. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.“ Diese Maßnahme hatte sie bereits Donnerstag vergangener Woche ergriffen. Ab Mittwoch wird sie wieder Termine wahrnehmen, kündigt sie an. Beim Gedenken an die Opfer der Pogromnacht fehlte sie am Dienstagabend noch.

Sie habe Kontakt zu einem Corona-Fall gehabt. Weil sie doppelt geimpft ist, müsse sie sich nicht in Quarantäne begeben. Doch normal fortfahren kam für sie nicht infrage. „Ich komme mit vielen Menschen in Kontakt und will kein Risiko eingehen“, sagt die Bürgermeisterin.

Schumann und Müller wechseln sich ab

Die Isolation sei ohnehin kein Problem, da sie sich derzeit im Homeoffice befinde. Es sei wichtig, dass das Dienstleistungsangebot im Rathaus weiterhin bestehen bleibe. Deshalb sei es erforderlich, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn Schumann von daheim arbeitet, befindet sich der Erste Stadtrat Axel Müller im Rathaus – und umgekehrt. Ähnlich verfahren die Mitarbeiter in anderen Abteilungen.

Von Mark Bode