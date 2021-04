Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen bleibt konstant. Die Region Hannover meldet wie bereits am Dienstag 22 Infizierte im Stadtgebiet. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden insgesamt 342 Infizierte in Pattensen gezählt. Die Inzidenz ist allerdings leicht von 73,2 am Dienstag auf 66,5 gesunken. Es ist der zurzeit niedrigste Inzidenzwert in der Region. Insgesamt haben zehn der 21 Kommunen der Region Hannover einen zweistelligen Inzidenzwert.

Am Mittwoch waren in allen Kommunen der Region Hannover insgesamt 2825 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Dienstag: 3051). Den höchsten Inzidenzwert meldet Wennigsen mit 201,7. Für die gesamte Region liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 113,4.

933 Menschen (Dienstag: 921) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Tobias Lehmann