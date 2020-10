Pattensen

In Pattensen stehen weitreichende Entscheidungen etwa über den Doppelhaushalt oder die Abschaffung der Strabs an: Doch können diese während einer Pandemie überhaupt angemessen öffentlich diskutiert werden? Die Stadtverwaltung fordert die gewählten Volksvertreter dazu auf, sich über den künftigen Ablauf der Sitzungen abzustimmen. Am Freitag hat die Verwaltung eine Vorlage veröffentlicht, die eine vorübergehende Verkleinerung des Rats sowie eine Streichung der Sitzungen von Ortsräten und Fachausschüssen vorschlägt. Darüber sollte der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss am Dienstag, 27. Oktober, abstimmen. Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) hat die Vorlage am Montag allerdings wieder zurückgezogen.

So funktioniert eine anteilige Verkleinerung

„Meine Mitarbeiter haben die Vorlage veröffentlicht. Doch wir müssen sie noch einmal ein wenig ändern“, teilt Schumann mit. Wichtig sei zunächst, dass der Verwaltungsausschuss die Regelung für die Sitzungen im November festlegt. Die Verwaltung habe deshalb dazu Vorschläge gemacht. Aus Sicht von Schumann habe eine Verkleinerung des Rats Vorteile. „Wenn die Zahlen weiter steigen, sehe ich die Gefahr, dass einige Ratsmitglieder zu Hause bleiben, um sich selbst zu schützen. Das würde die gewählte Besetzung des Rats möglicherweise unverhältnismäßig verändern“, sagt Schumann. Das ließe sich verhindern, wenn der Rat jeweils anteilig verkleinert wird. So könnten SPD und CDU zum Beispiel statt der gewählten jeweils neun Sitze für eine Übergangszeit nur jeweils fünf Sitze bekommen, die UWG drei, die Bündnisgrünen zwei und die UWJ und die Freien Wähler jeweils einen.

Anzeige

Schumann weist aber auch darauf hin, dass dies im Moment noch nicht zwingend notwendig ist. In Pattensen sind zurzeit fünf Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 13,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Liegt der Inzidenzwert höher als 50 wird eine Region zur Pandemie-Region erklärt, was verschärfte Regelungen zur Folge hat. „Da wir aber so eine kleine Kommune sind, steigt dieser Wert auch bei der Zunahme weniger Erkrankungen schnell“, sagt Schumann.

Rat lehnt Tagungen per Videokonferenz bis jetzt ab

Wären nicht auch Videokonferenzen mit Teilnahme aller Ratsmitglieder möglich? Schumann sagt, dass die Ratsmitglieder dies bis jetzt abgelehnt hätten. Die Bürgermeisterin könnte Tagungen per Videokonferenz allerdings mit Zustimmung der Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) verfügen. Lieber wäre es Schumann allerdings, wenn der Rat gemeinsam eine Regelung findet.

CDU-Ratsherr Jonas Soluk hat am Wochenende bereits auf die Verwaltungsvorlage zu den künftigen Sitzungen reagiert. „Dieser Vorschlag zeugt von einem massiven Demokratiedefizit im Denken der Verwaltungsspitze. So kommt es der Bürgermeisterin wohl sehr passend, dass ihre Pläne dazu führen würden, dass aktuell kritische Diskussionen wie der vorgelegte Doppelhaushalt oder die Abschaffung der Strabs nicht mehr angemessen in die politischen Gremien beraten werden können“, sagt Soluk. Aus seiner Sicht gebe es im Stadtgebiet ausreichend große Räume, wie die Aula der KGS Pattensen, in denen mit einem passenden Hygienekonzept öffentlich getagt werden könne.

„Verhinderung demokratischer Willensbildung“

Dass die Vorlage jetzt zurückgezogen wurde, wundert Soluk nicht. „Diese Vorlage wäre niemals durchgegangen. Das wäre eine Verhinderung der Willensbildung in den demokratischen Gremien und auch innerhalb der Bevölkerung“, sagt er. Soluk bezweifelt zudem, dass die Vorlage ohne Zustimmung der Bürgermeisterin veröffentlicht wurde.

Schumann kritisiert, dass Soluk sich direkt an die Presse wendet. „Die Beschwerdestelle für die Arbeit in der Stadtverwaltung ist die Bürgermeisterin und nicht die örtliche Presse. Von einem Ratsmitglied erwarte ich, dass er sich mit Anregungen, Fragen und Beschwerden an mich wendet“, sagt Schumann. Auch für sie gehe es darum, dass die Öffentlichkeit der Sitzungen soweit wie irgendwie möglich gewahrt bleiben könne. Gerade deshalb müsse jetzt präventiv gehandelt werden. Soluk entgegnet, dass er regelmäßig mit Schumann in Kontakt steht. Doch er habe die Erfahrung gemacht, dass Feedback selten praktisch umgesetzt werde.

Von Tobias Lehmann