Deshalb setzen sich zwei Pattenser für mehr Bäume in der Stadt ein

Pattensen-Mitte

Es liegen nur etwa 400 Meter Luftlinie zwischen den Wohnorten von Harald Wilhelm (70) und Thomas Götz (45). Beide leben schon viele Jahre in Pattensen-Mitte. Ins Gespräch kamen sie erst jetzt. Götz lief kürzlich mit seinen beiden Hunden auf einer Joggingrunde am Haus von Wilhelm vorbei, als dieser gerade das Laub einer der Akazien zusammenfegte, die vor dem Haus steht. Beide kamen schnell ins Gespräch. Wilhelm berichtete, dass er die Wege der ganze Stichstraße vom Laub befreie, um keinen Streit mit Nachbarn zu provozieren.

Ansonsten, so die Befürchtung des 70-Jährigen, könnten andere Anwohner fordern, dass die vier Akazien in seinem Garten gefällt werden. „Ich fand es faszinierend, dass er mit seiner Tätigkeit quasi Bäume rettet“, sagt Götz bei einer erneuten Zusammenkunft.

Brief mit Honig als Geschenk

Er war vom ersten Gespräch so begeistert, dass er am Abend einen kurzen Brief verfasste und diesen samt eines Glases Honig vor Wilhelms Haustür stellte. Die Überraschung gelang. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, sagt Wilhelm. Götz nimmt an, dass seine acht Bienenvölker in diesem Sommer die Akazienbäume Wilhelms, die vor 35 Jahren zum Einzug gepflanzt wurden, für sich entdeckt hatten. „Die hatten richtig stark geblüht“, sagt Wilhelm. Solche Bäume hätten in Pattensen inzwischen Seltenheitswert, so Götz. Der gebürtige Oberpfälzer lebt seit zehn Jahren mit seiner Familie in Pattensen-Mitte. Er bedauert, dass es seiner Meinung nach zu wenige hochgewachsene Bäume gäbe. „Am Bruchweg und am Ortsausgang Richtung Hiddestorf gibt es noch Bastionen mit Linden, Akazien und Robinien“, sagt Götz.

Um den Baumbestand auch in Pattensen zu schützen, sprechen sich Götz und Wilhelm für eine Baumschutzsatzung aus. Quelle: Annette Riedl/dpa

Baumschutzsatzung ist derzeit kein Thema

Um den Baumbestand zu schützen, sprechen sich Götz und Wilhelm für eine Baumschutzsatzung aus. Die gibt es in Pattensen nicht. „Wir haben bislang überhaupt keine Schwierigkeiten mit Ersatzpflanzungen“, hat Bürgermeisterin Ramona Schumann Anfang des Jahres bereits gesagt. Deshalb sei es aktuell politisch überhaupt kein Thema. Schumann wollte allerdings nicht ausschließen, dass es in Zukunft mal wieder ein Thema für Pattensen werden könnte. Ihrer Auffassung nach handelten die Bürger derzeit im Sinne der Natur. „Hier stellt keiner die Notwendigkeit von Grün infrage“, sagte sie.

Götz vermisst auf vielen Grundstücken in Neubaugebieten wachsende Bäume. Die Stadt Pattensen setzt sich allerdings dafür ein, dass zumindest einige auf Privatgrund gepflanzt werden müssen. Über die jeweiligen Bebauungspläne werde klar geregelt, zu welchen Maßnahmen die Eigentümer verpflichtet seien, heißt es. Beispielsweise für das Baugebiet Mitte-Nord besteht laut Stadtsprecherin Andrea Steding die Regelung, dass pro angefangener 200 Quadratmeter versiegelter Grundfläche ein Baum gepflanzt werden muss.

„Es muss ein heimischer Obst- oder Laubbaum sein“, sagt sie weiter. Und auch der Baumumfang ist mit mindestens 14 Zentimetern fest vorgegeben. „Es steht den Eigentümern natürlich frei, weitere Bäume zu pflanzen“, sagt Steding.

Bäume machen nicht nur Dreck

Das wäre ganz in Götz’ Sinne. „Die Tracht für die Bienen nimmt immer weiter ab“, sagt er. Doch nicht nur aus Eigeninteresse für seine kleinen Insekten wolle er sich für den Baumbestand einsetzen. „Wir Menschen brauchen Bäume genauso“, sagt er. Deshalb unterstütze er auch sämtliche Maßnahmen, mit denen Blühwiesen geschaffen werden. „Aber eine kleine Blühwiese ist nichts im Vergleich zu einem großen Baum“, sagt Götz. „Wir dürfen bei den Menschen nicht das Bewusstsein schärfen, dass Bäume nur Dreck machen. Wir müssen verinnerlichen, dass Bäume für uns lebensnotwendig sind.“

Von Mark Bode