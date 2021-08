Pattensen

Der Betriebshof in Pattensen soll digital modernisiert werden. Die Stadtverwaltung plant den Kauf einer neuen Software für 30.000 Euro. Der Rat der Stadt muss der überplanmäßigen Ausgabe jedoch zustimmen. Die Stadtverwaltung führt in einer Ratsvorlage aus, dass die bisher genutzte Software „völlig veraltet und nicht mehr praxistauglich“ sei.

Die Stadt hatte in einer Markterkundung zunächst fünf Anbieter in die nähere Auswahl bezogen. Die Entscheidung fiel letztlich auf das Softwarepaket „BIS-Office mobile Edition“ der Firma Public Solutions GmbH. Die Software soll eine nahezu papierlose Abwicklung von Aufträgen und Verwaltungsvorgängen ermöglichen. Auch die bisherigen Stundenzettel entfallen. Stattdessen können die Mitarbeiter des Betriebshofs künftig die erbrachten Leistungen vor Ort mit dem Smartphone erfassen und am Ende des Arbeitstags gesammelt in das digitale System übertragen.

Kontrolle von Straßen und Spielplätzen wird digital erfasst

Digital erfasst werden künftig auch der geleistete Winterdienst sowie die Kontrollen von Bäumen, Straßen und Spielplätzen. Insgesamt verspricht sich die Verwaltung eine erhebliche Erleichterung bei der Datenerfassung und eine gleichzeitige Minimierung von Fehlerquellen. Die neue Software sollte möglichst bald beschafft werden und bis Ende des Jahres in Betrieb gehen, führt die Verwaltung aus.

Der Finanzausschuss wird über die überplanmäßige Ausgabe in der Sitzung am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr sprechen. Die Sitzung wird live auf dem Youtube-Kanal der Stadt übertragen.

