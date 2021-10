Hüpede

Über den Drehtag dürfen sie vorab nicht viel verraten – aber: Am Montag, 4. Oktober, sind der SPD-Ratsherr Jens Ernst (53) und seine Frau Dagmar (55) aus Hüpede ab 15.05 Uhr in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ zu sehen. Im Mai waren die beiden zur Aufzeichnung der Sendung ins Fernsehstudio nach Köln-Pulheim gefahren. Nur so viel sagt das Paar: „Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Drehteam.“

Ernsts sind Fans der Sendung

Jens und Dagmar Ernst sind schon in verschiedenen Koch- und Quizsendungen zu sehen gewesen. Der Besuch bei „Bares für Rares“ war beiden ein besonderes Anliegen. „Wir sind große Fans der Sendung“, sagt Jens Ernst.

In der Trödelshow mit Horst Lichter werden Raritäten von Fachleuten unter die Lupe genommen und gegebenenfalls anschließend an Händler verkauft. Wie der Auftritt der Ernsts zusammengeschnitten wurde, wissen die beiden nicht. Deshalb werden sie am Montagnachmittag gespannt vor dem Fernseher sitzen.

Von Mark Bode