Pattensen

In Pattensen sind derzeit offenbar Einbrecher unterwegs: Am Freitag hat es die Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Straße Im Mühlenfelde erwischt. Nach Polizeiangaben brachen die Täter zwischen 16 und 17 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine kleine Summe Bargeld erbeutet. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Kommissariat Springe unter Telefon (05041) 9429115 entgegen.

Von Johannes Dorndorf