Pattensen-Mitte

Erstmals ist die Motoballarena des MSC Pattensen einer der Zielorte beim Entdeckertag der Region Hannover. Statt Motorengeräuschen von Motorrädern gibt es für die Besucher am Sonntag, 5. September, ein umfangreiches Live-Musik-Erlebnis, das um 10 und um 14 Uhr zu hören ist. Die erste Halbzeit füllen die Marschmallows, Kürsche und das Fanfarenkorps Pattensen. Danach übernehmen für den zweiten Durchgang High Fidelity und Automatic Heroes. Auch die Brass Woofer sind dabei.

Motoballarena ist per Bus erreichbar

Die Motoballarena befindet sich an der Rudolf-Harbig-Straße. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Zielort mit den Stadtbahnlinien 1 und 2 nach Umstieg an der Haltestelle Rethen mit der Buslinie 341 erreichbar. Endpunkt ist die Station Pattensen am Hallenbad. Wie gewohnt genügt am Regionsentdeckertag die Tageskarte des Großraum-Verkehr Hannover für eine Zone, um an alle Tourenziele in der Region Hannover und in den Nachbarkreisen zu gelangen. Die Tourenziele eignen sich auch für einen gemeinschaftlichen Ausflug mit dem Fahrrad. Hier empfielt die Region Hannover die Bike Citizens App.

Eine Voranmeldung ist erforderlich

Zur Teilnahme ist eine Voranmeldung für das gewählte Tourenziel, das Programm vor Ort und das gewünschte Zeitfenster notwendig. Dafür müssen Interessierte die Internetseite www.entdeckertag.de aufrufen oder den QR-Code im Programm-Flyer scannen und anschließend das Anmeldeformular ausfüllen.

Für alle Entdeckertagsziele gilt die 3G-Regelung: Voraussetzung für den Besuch ist ein Nachweis über die vollständige Corona-Schutzimpfung, die Genesung innerhalb der vergangenen sechs Monate oder ein negativer Corona-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden ist.

Von Mark Bode