Pattensen-Mitte

Ein Mann in Pattensen hat offenbar sein Essen in der Küche vergessen und ist eingeschlafen. Dann stand die Feuerwehr in seiner Wohnung.

Der Reihe nach: Die Ortsfeuerwehr ist am Sonnabend gegen 14.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Zehlendorfer Straße in Pattensen-Mitte gerufen worden. Aufmerksame Bewohner hatten sie alarmiert, nachdem ein Rauchmelder gepiept hatte und es schon rauchte, teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit.

Feuerwehreinsatz: Küchenbrand an Zehlendorfer Straße

„Nachdem auf starkes Klopfen an der Wohnungstür niemand öffnete, verschafften sich die Feuerwehrleute gewaltsam Zutritt zu der Wohnung“, sagte Brüggemann. In der Küche fanden sie verschmorte Speisen in einer Bratpfanne vor. „Offensichtlich hatte der in der Wohnung angetroffene Bewohner sein Essen vergessen und war wohl eingeschlafen“, erläuterte Brüggemann. Ein Feuer musste nicht gelöscht werden.

Mit einem Druckbelüfter bliesen die Feuerwehrleute den Rauch aus den Wohnräumen und auch aus dem Treppenhaus. Der Anwohner sei zwischenzeitlich vom Rettungsdienst versorgt worden. Gegen 15 Uhr sei der Einsatz für die 35 Feuerwehrmitglieder in neun Fahrzeugen beendet gewesen. Auch die Polizei war an der Zehlendorfer Straße.

Von Andreas Zimmer