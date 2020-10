Pattensen-Mitte

Die Ferienzeit ist für Schulkinder auch immer eine Ferienpass-Zeit. Zum aktuellen Programm, das erneut die Jugendarbeit der Stadtverwaltung organisiert hat, gehörte am Mittwochnachmittag erstmals auch eine bei den Kindern höchst gefragte kostenlose Monsterjagd. „14 Plätze hatten wir für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zur Verfügung – und alle sind gekommen“, freute sich die „Jagdleiterin“ Anika Urbanke-Baar.

Zusammen mit weiteren Aktiven der 2014 gegründeten Pattenser Rollenspielgruppe „Die Nebelschwingen“ hatte sie die muntere Monsterjagd im Fuchsbachpark organisiert. In den Sommerferien hatte die Gruppe schon zur KGS und dem Fantasyspiel „Das Spiel der Drachen – Isma und Gronck“ eingeladen. Auch im Laatzener Park der Sinne war die Gruppe schon mit einer Monsterjagd unterwegs, erzählt Urbanke-Baar.

Die Monster können im Fuchsbachpark bezwungen werden

Als Salivija die Schamanin, begleitete sie nun erstmals auch im Fuchsbachpark eine Aktion. Rund zwei Stunden ging es hier auf den Wegen und rund um die Büsche und Bäume hin und her zu verschiedenen Stellen, an denen sich plötzlich Monster zeigten, um die Kinder zu erschrecken. Mit so genannten „Lebensbällen“, die die Ferienpassteilnehmer gezielt auf die Monster warfen, oder auch mit einem Kescher oder kindgerechten Schwertern konnten diese Schrecken im Park dann aber unter lautem Gejohle und Jubel bezwungen werden.

Weder der einzahnige Jumpy, der grünflauschig als Ball über die Wiese hüpfte, hatte eine Chance zu entkommen, noch die fleischfressende Topfpflanze Schnappi oder die vom Baum baumelnde Riesenspinne Lyssa. Ernsthaft passiert ist den Monstern bei der Jagd natürlich nichts, teilte Anika Urbanke-Baar der kleinen aufgeregten Jagdgruppe anschließend mit.

Beim nächsten Ferienpass sind die Nebelschwingen wieder dabei

„Jumpy stammt aus London. Den haben wir da gefunden und in unserer Aufzuchts- & Adoptionsstelle für magische Wesen der Nebelschwingen aufgenommen“, erzählte sie zwinkernd. Hin und wieder lasse man ihn mit Kindern spielen, was auch gut klappe. Da sehe es im Gegensatz dazu bei der Holztruhe mit ihren scharfen Zähnen etwas anders aus. „Die ist etwas bissiger“, warnte die Monsterexpertin. Auch im nächsten Jahr wollen die Nebelschwingen in den jeweiligen Ferienpasszeiten wieder fantasievoll-fantastische Aktionen für den Pattenser Nachwuchs anbieten.

