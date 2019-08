Pattensen

Mit der 100. und letzten Aktion hat sich der Sommerferienpass in Pattensen von allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen verabschiedet. Sie trug den Titel „Gold waschen auf einer geheimnisvollen Insel“. Im Goldwaschcamp auf der Teufelsinsel in Witze an der Aller erhielten die Kinder einen kleinen Einführungsvortrag über Gold und darüber, wo es herkommt und wie man auch in Niedersachsen fündig werden kann.

Anschließend wurde die Goldwaschtechnik mit der Waschpfanne erlernt, und goldhaltiger Sand konnte in Übungströgen nach Anleitung ausgewaschen werden, bis nur noch das Gold in der Schüssel übrig blieb. Danach wurde das Auffangen in ein Goldröhrchen mit der Pipette geübt, so das die begeisterten Kinder die selbst gesuchten, winzigen aber echten Nuggets und Goldflitterchen mit nach Hause nehmen konnten.

Vorbereitung für Herbstferien laufen

„Mit 267 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen haben wir in diesem Jahr mit Unterstützung zahlreicher Vereine und Organisationen nun schon zum siebten Mal in Folge einen Teilnahmerekord in unserem Ferienpass erreicht“, sagte Jugendpfleger Daniel Gutekunst, der für die Organisation der Abschlussveranstaltung verantwortlich war. Und er kündigte bereits den nächsten Ferienpass an. „Wir arbeiten schon an unserem Herbstferienpass“, bestätigte er. Das neue Programm wird am Montag, 2. September, auf www.ferienpass-pattensen.de veröffentlicht.

