Reden/Koldingen/Pattensen-Mitte

Ein Bus hat in der Ihssengasse in Reden am Dienstag eine größere Menge Hydrauliköl verloren. Sieben Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen rückten deshalb gegen 14 Uhr aus. Das teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit.

Die Flüssigkeit hatte sich über beide Fahrbahnen verteilt. In Abstimmung mit dem Leiter des Städtischen Betriebshofs sicherten die Feuerwehrmitglieder die Einläufe zur Kanalisation mit Bindemittel, sperrten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr bis zum Eintreffen der Polizei um. Zur kompletten Reinigung der Straße beauftragte der Betriebshof zusätzlich eine Fachfirma. Der Einsatz konnte nach rund 90 Minuten beendet werden.

Rauchwarnmelder löst Alarm am Dammtorfeld aus

Kürzer war der Einsatz für 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pattensen an der Straße Dammtorfeld am Montag. Dort hatten Anwohner einen piependen Rauchwarnmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort lagen jedoch keine Anzeichen für einen Brand vor, sodass die Feuerwehr von einer Fehlauslösung ausgeht. Die Feuerwehrmitglieder konnten in ihren vier Fahrzeugen nach einer halben Stunde wieder abrücken.

Von Tobias Lehmann