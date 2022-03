Pattensen

Als im Jahr 2015 Flüchtlinge nach Europa gekommen waren, bildete sich in Pattensen schnell ein Flüchtlingsnetzwerk. Dort engagierten sich unter anderem Vertreter der beiden Kirchen aus Pattensen-Mitte: Peter Winter von der katholischen Kirche St. Maria und Jörg Claaßen, Diakon bei der evangelischen Kirche St. Lucas. Im Interview sprechen sie darüber, wie sie ihre Erfahrungen von vor sieben Jahren nun nutzen können und welches die besonderen Herausforderungen sind. Wer mit dem Flüchtlingsnetzwerk in Kontakt treten möchte, wendet sich per E-Mail an fluechtlingsnetzwerk@t-online.de.

Herr Winter, Sie sind Sprecher des Flüchtlingsnetzwerkes. Wie laufen Ihre Tage derzeit ab?

Winter: Es ist unglaublich, das Telefon steht nahezu nicht mehr still. 20 Nachrichten pro Stunde und diverse Anrufe sind keine Seltenheit. Ich versuche zusammen mit den Mitstreitern die Menschen, die sich melden, an die richtigen Stellen zu vermitteln.

Es sind schon Ukrainer privat nach Pattensen gekommen. Die Verwaltung weiß selbst nicht, wie viele es genau sind. Ist das ein Problem?

Claaßen: Grundsätzlich ist jede Hilfe für diese Menschen natürlich wunderbar. Aber es macht die ganze Sache unübersichtlich für uns und die Stadtverwaltung.

Netzwerk wird wieder aktiviert

Das Flüchtlingsnetzwerk ruhte zuletzt. Wie leicht können Sie das nun wieder aufleben lassen?

Winter: Das Netzwerk aktiviert sich derzeit gerade wieder. Es braucht allerdings etwas Zeit, bis es wieder voll da ist.

Claaßen: Viele alte Kontakte sind zum Glück noch da. Wir überlegen derzeit, ob wir – wie bereits 2015 – eine Informationsveranstaltung anbieten, zu der wir dann Leute einladen, die bereit sind, den Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Wie gut können Sie Ihre Erfahrungen von 2015 und der Zeit danach nun nutzen?

Winter: Wir wissen, was die Menschen brauchen. Es geht derzeit darum, sie mit dem Notwendigsten auszustatten. Bei den Flüchtlingen damals war auch die Sprachbarriere das Problem. Genauso brauchen wir jetzt Dolmetscher, die bei Gängen zum Arzt oder beim Ausfüllen von Behördenformularen helfen.

Das sind Peter Winter und Jörg Claaßen Peter Winter (70) ist verheiratet, hat einen Sohn und zwei Enkelkinder. Der Rentner hat bei der katholischen Kirche St. Maria mehrere Ämter inne und koordiniert unter anderem das Pattenser Flüchtlingsnetzwerk. Er mag das Kochen, verreist mit seiner Frau und ist zudem gerne Opa. Jörg Claaßen ist 64 Jahre alt, ledig und seit mehr als 20 Jahre Diakon der Kirchengemeinde St. Lucas. Im Flüchtlingsnetzwerk ist er – wie Winter – seit 2015 aktiv. In seiner Freizeit fährt er gerne mit dem Fahrrad und geht schwimmen.

Was genau wollen Sie zuerst organisieren?

Winter: Da geht es beispielsweise darum, dass die Kleiderkammer an der Hofstraße wieder öffnet. Die älteren Damen hatten aufgrund der beengten Räume in der Corona-Pandemie vorsichtshalber lieber geschlossen. Wir haben nun in Absprache mit der AWO Helfer gefunden, die bereit sind, die Kleiderkammer mit den gespendeten Sachen auszustatten und zu bestimmten Zeiten den Menschen aus der Ukraine anzubieten. Die haben größtenteils ja nichts weiter – außer dem, was sie am Körper tragen.

Es gibt Parallelen zu 2015

Erinnert Sie diese Situation gerade stark an 2015?

Claaßen: Ja, das tut es. Aber nur in Teilen. Diese private Unterstützung hatte es damals nicht gegeben.

Menschen bieten ihren Wohnraum teils an und betonen, diesen nur ukrainischen Flüchtlingen anzubieten. Fürchten Sie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Flüchtlingen?

Winter: Nein, das sehe ich nicht so. Es läuft derzeit viel über private Verbindungen. Als Beispiel: Sie hatten über Nino Wais berichtet, die sich als Georgierin den Menschen in der Ukraine sehr verbunden fühlt und sie deshalb unterbringt. Der Krieg ist jetzt in Europa. Das ist den Menschen näher. Die arabische Region ist weiter weg.

Claaßen: Die Hilfe ist jetzt schon anders. Aber auch damals wollten viele Menschen helfen und haben Kleidung, Geschirr oder Bettzeug gespendet. Zum ersten Treffen des Flüchtlingsnetzwerkes kamen mehr als 100 Personen.

Bürgermeisterin Ramona Schumann spricht davon, einen langen Atem zu beweisen bei der Unterstützung der Flüchtlinge. Die ursprüngliche Einschätzung vieler, die Menschen würden nach wenigen Wochen oder Monaten wieder in ihre Heimat zurückkehren, könnte falsch sein. Fürchten Sie, dass die Stimmung kippen kann?

Winter: Der Krieg dauert scheinbar viel länger, als Russlands Präsident Wladimir Putin es sich dachte. Ich habe auch Zweifel, dass die Menschen zeitnah wieder zurückgehen können. Selbst im Falle von Frieden unter russischer Herrschaft wollen viele wahrscheinlich gar nicht zurück.

Claaßen: Auch das kennen wir von 2015. Zunächst wurden die Menschen mit offenen Armen empfangen. Nach einer Weile kippte die Stimmung in der Bevölkerung und die Vorbehalte wuchsen. Besonders dann, wenn den Pattensern etwas weggenommen wird, was ihnen wichtig ist, beispielsweise ihr Sport, weil die Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft benötigt wird.

Handelt die Stadt zu spät?

Was muss also geschehen?

Winter: Ich werfe der Verwaltung vor, dass sie viel zu lange gezögert hat. Wenn die Stadt nicht bald Container bestellt, wird es keine mehr geben, weil alle Kommunen dasselbe Problem haben. Eine zentrale Unterbringung kann zwar auch keine Dauerlösung sein. Aber meiner Ansicht nach wird daran kurzfristig kein Weg vorbeiführen.

Claaßen: Eine dezentrale Lösung, wie 2015, als viele Wohnungen leer standen, wäre natürlich wieder besser. Aber wir sind nicht mehr in der Situation. Es gibt keinen geeigneten Wohnraum, den die Stadt den Flüchtlingen anbieten kann.

Winter: Es gibt ja auch noch etwa 70 andere Flüchtlinge, die die Stadt in diesem Jahr aufnehmen muss. Für die ist auch kein Wohnraum da. Deshalb sollte man schnell handeln. Einfach gesagt: Man pflastert ein Areal, legt Strom- und Wasseranschlüsse und stellt Container auf.

Mit dem Ausspruch „Wir schaffen das“ hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Flüchtlingswelle 2015 reagiert. Schaffen wir das diesmal auch?

Winter: Auf alle Fälle. Wir meistern auch diese Situation.

Claaßen: Es wird vielleicht nicht alles perfekt laufen. Aber die Hilfsbereitschaft ist da. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich.