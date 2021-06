Pattensen-Mitte

Der Sonnenschein am Dienstagmorgen ist vielversprechend und steigert die Vorfreude, gleich ins Becken des Pattenser Freibades springen zu dürfen. Doch Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann schmälert diese mit der Aussage: „Bei 23 Grad Wassertemperatur sind wir noch nicht. Es sind derzeit nur 18 Grad.“ Aber er lockt mich mit dem Nachsatz: „Wenn die älteren Damen ins Wasser gehen können, können Sie es doch auch.“ Er deutet auf das Becken, au dem drei Köpfe herausragen. Das reicht als Motivationsspritze. Nach der kurzen Kaltdusche – die perfekte „Hallo-Wach-Methode“ am Morgen – gehe ich zielstrebig die kleine Treppe in das Becken hinab und tauche unter. Nach wenigen Momenten ist das Kältegefühl verflogen und ich genieße die angenehme Erfrischung.

Es ist ein ungewohntes Gefühl. Endlich wieder mal im Schwimmbad sein. Endlich wieder mal erfrischen. Der letzte Besuch liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück. Das geht nicht nur mir so. „Es ist herrlich im Wasser. Das hat mir gefehlt“, ruft mir eine andere Schwimmerin zu und lächelt. Ansonsten ist es ruhig auf dem gesamten Areal. Nur ein leises Plätschern ist zu vernehmen. Zwei der drei Frauen sind inzwischen aus dem Becken gestiegen, dafür ist ein junger Mann hinzugekommen. Zu dritt ziehen wir – jeder in einem eigens abgesperrten Bereich – unsere Bahnen.

60 Personen dürfen zeitgleich schwimmen

Bis zu 60 Personen dürfen derzeit insgesamt zeitgleich in das Becken steigen. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter unter 35, steigt die Anzahl sogar auf 80. Dann dürften bis zu 500 Menschen in das Freibad. Derzeit ist die Zahl auf 250 begrenzt. Im Becken gilt, den Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Alle sollen auf der jeweiligen Bahn im Kreis schwimmen. Kontrolliert werden soll das alles an zulaufstarken Tagen durch das Personal mittels Sperrung von drei der vier Zugänge in das Becken. Der einzige Zu- und Ausgang des Beckens befindet sich dann am Kopfende.

Zur Galerie Am 1. Juni hat das Freibad in Pattensen erstmals wieder geöffnet.

An diesem Morgen ist alles sehr überschaubar und eine Reglementierung nicht erforderlich. Entsprechend wenig zu tun gibt es für Alice Möller. Die 21-Jährige hat die Aufsicht am Freibadbecken inne und sitzt auf einem Plastikstuhl und sonnt sich. Da nach mir und der älteren Frau der letzte Schwimmer gerade aus dem Becken gestiegen ist, gibt es für sie nichts mehr zu beobachten. „Das ist natürlich nicht so toll“, sagt die Fachangestellte für Bäderbetriebe. Die Zeit nutze sie dann, um einen Kontrollgang durch das gesamte Bad – Eingangsbereich, Toiletten, Duschen, Umkleiden – vorzunehmen.

Acht Besucher am Morgen

Sie hatte am Morgen fünf Frühschwimmer gezählt, die zunächst ihre Bahnen im Hallenbad ziehen konnten, ehe sie nach draußen wechselten. Inklusive mir waren es bis 10.30 Uhr drei weitere Schwimmer. Trotz der wenigen Besucher überwiegt bei Möller die Freude: „Es ist ein schönes Gefühl, dass wir wieder öffnen können.“

Oeltermann hatte erwartet, dass sich die Öffnung nicht umgehend zu allen Schwimmbegeisterten herum spricht. „Der Andrang ist anfangs immer sehr verhalten. Es dauert immer drei Tage, bis ein Freibad richtig anläuft“, sagt der Geschäftsführer. Die Menschen müssten sich erst einmal darauf einstellen, nun wieder regelmäßig unter freiem Himmel schwimmen gehen zu können. Erfreulich sei dabei, dass keine Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses mehr erforderlich sei. Der zusätzliche Weg zu einem Testzentrum oder zur Apotheke wäre für viele eine zusätzliche Hürde, die ihnen den Badbesuch verleiden könnte.

Ein fast normaler Besuch

So fühlt sich der Besuch des Bades fast normal an. Eine Nachweispflicht besteht laut Oeltermann ebenfalls nicht mehr. Es müssten daher keine Kontaktdaten erfasst werden. Einzig der Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin Pflicht. Aber der ist ohnehin schon zur Gewohnheit geworden und stört gar nicht mehr. Das sieht auch Marion Wüstner so. Sie kommt kurz nach mir mit dem Fahrrad am Pattenser Bad an. Die 64-jährige Bennigserin habe sehnsüchtig darauf gewartet, „endlich wieder schwimmen gehen zu können“. Sie steckt einen Geldschein in den Automaten im Eingangsbereich und erhält dafür eine Münze. Mit dieser erhält sie Zugang zum Freibadareal. „Wenn sich eine Warteschlange abzeichnet, öffnen wir eine zusätzliche Kasse“, sagt Oeltermann.

Die Umkleidekabinen sind allesamt frei. Schnell schlüpfe ich in die Badehose und gehe hinaus. Immer noch trage ich den Mund-Nasen-Schutz. Der sei auf allen Wegen Pflicht. Einzig auf dem Weg ins Becken und zurück müsse er nicht getragen werden, erklärt Oeltermann. Er und zwei weitere Helfer sind gerade dabei, ein Seil quer durch das Becken zu spannen. Doch es will zunächst nicht richtig passen. Nach einigem Mühen ist es aber eingehakt. „Damit trennen wir den Nichtschwimmerbereich vom restlichen Becken ab“, sagt der Geschäftsführer.

Babybecken wird noch repariert

Apropos Nichtschwimmer: Für die ganz jungen Besucher steht das Babybecken noch nicht zur Verfügung. Fliesenleger Uwe Knorz ist dort beschäftigt und tauscht noch die letzten losen Kacheln aus. „Früher war es nicht möglich, weil das Wetter zu schlecht gewesen ist“, sagt der Handwerker. Wenn die Fugen getrocknet sind, könne das kleine Becken befüllt werden. In wenigen Tagen, vielleicht schon zum Wochenende, kann das laut Oeltermann möglich sein.

Das Bad ist dienstags bis sonntags immer von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist der Besuch ab 10.30 Uhr möglich. Frühschwimmer können bereits ab 8 Uhr in das Becken springen. Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Für das Frühschwimmen zahlen Mitglieder des Fördervereins Rettungsring 2 Euro, Nichtmitglieder 3 Euro.

Von Mark Bode