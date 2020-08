Freiwillige Feuerwehr Burgdorf hat jetzt einen 60-jährigen Bufdi

Burgdorf

Genau 41 Jahre liegen altersmäßig zwischen Katharina Schnehage und Florian Schäfer – und doch gilt die Jüngere bei ihrer Arbeit als die Erfahrene, die jetzt ihren Nachfolger einarbeiten wird. Bereits vor einem Jahr startete die Koldingerin ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Burgdorfer Feuerwehr. Nun ist sie für sechs Monate mit Schäfer gemeinsam eingesetzt – und wechselt dann in eine Ausbildung wechseln.

Mit ihrem Start im August 2019 betrat nicht nur die ausgebildete Feuerwehrfrau Neuland, sondern auch die Stadt, die erstmals eine solche Stelle in Burgdorf geschaffen hatte. Seinerzeit gab die damals 18-Jährige an, dass sie das Jahr für die berufliche Orientierung nutzen möchte – möglicherweise mit dem Ergebnis, dass sie eine Ausbildung bei einer Berufsfeuerwehr anstrebe. An dieser Entscheidung, sagt Schnehage, habe sich nichts geändert, im Gegenteil: „Ich würde gern in Richtung Berufs- oder Werksfeuerwehr gehen, möglicherweise über eine Ausbildung als Rettungssanitäterin.“ Sollte das nicht klappen, fällt die Berufswahl auf agrarwirtschaftliche Assistentin.

Corona-Pandemie bestimmt den Arbeitsalltag

Und obwohl sich die Koldingerin seit Jahren in der Feuerwehr ihres Heimatortes engagiert und dort auch die Truppmann-1-Ausbildung absolviert hatte, gab es in den vergangenen Monate viele neue Einblicke. „Viele Feuerwehrleute regen sich über Kommunen auf, wenn etwas nicht funktioniert, aber es ist gut, auch einmal die andere Seite zu sehen“, sagt Schnehage mit Blick auf Kosten, die Verwaltungen zu stemmen hätten. „Ich habe jetzt erst gesehen, wie viel Geld in den Feuerwehren steckt“, sagt sie. So kosteten schon kleine Ersatzteile für Atemschutzgeräte mehr als 100 Euro.

Hilfe bei kleinen Reparaturen an den Fahrzeugen, das Löschen von Bränden während des Tagdienstes, der Transport der Wäsche zu Conti – all das gehörte zu Schnehages Aufgaben, die sie zum großen Teil auch während der Pandemie zu erledigen hatte. „Dabei haben wir großen Wert auf Infektionsschutz gelegt“, sagt sie. So habe sie die Säcke für die verschmutzte Wäsche immer besonders fest verschließen müssen, bestimmte Bereiche der Gerätehäuser seien gesperrt gewesen, für die Nutzung der Fahrzeuge hätten strenge Regeln gegolten. Unterm Strich, betont sie, habe sich das Jahr gelohnt.

Ruheständler engagiert sich als Bufdi bei der Feuerwehr

Auch Florian Schäfer hätte gern schon im vergangenen Jahr seinen Freiwilligendienst bei den Brandbekämpfern angetreten. „Aber damals passte es zeitlich noch nicht.“ Nun aber ist der 60-Jährige, der 36 Jahre bei der Telekom im Bereich Finanzen, Verwaltung und Controlling gearbeitet hat, im „engagierten Ruhestand“. Das bedeutet, dass die Beschäftigten vorzeitig in den Ruhestand gehen können – wenn sie ein Jahr als Bufdi aktiv sind. „Ich bin schon seit meiner Kindheit und Jugend richtig Feuer und Flamme für die Feuerwehr, deshalb war der Dienst dort mein großer Wunsch“, sagt Schäfer.

Seine ehrenamtliche Karriere habe bei der Kinderfeuerwehr in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis begonnen, es folgte die Ausbildung als Jugendlicher. „Damals habe ich mich sehr engagiert, vor allem habe ich gelernt, wie ich im Notfall anderen Menschen helfen kann“, sagt er. Während seiner Berufstätigkeit habe er das Ehrenamt nicht ausüben können, über Jahre pendelte er zwischen Bonn, Köln und Burgdorf. Nun freue er sich auf neue Erfahrungen – insbesondere bei der Technik, aber auch beim Miteinander.

