Ein Großfeuerwerk wird am Sonnabend, 19. Oktober, am Westrand von Pattensen-Mitte abgebrannt. Das Spektakel soll um etwa 19.30 Uhr beginnen und nur etwa sechs Minuten dauern. Der Abbrennplatz befindet sich am Lüderser Weg auf der Rasenanbaufläche der Firma Knigge.

Das Feuerwerk wird von der Firma Friendly Fireworks mit Sitz in Hannover veranstaltet. Wie der verantwortliche Pyrotechniker Thomas Haupt mitteilt, dient es vorrangig der Erprobung und der Schulung angehender Großfeuerwerker. Aber, ergänzt Haupt: „Schön soll es ja schon auch werden.“

Auch wenn es sich bei dem Feuerwerk nicht um eine öffentliche Veranstaltung handelt, wird das Team von Friendly Fireworks zufällig vorbeikommende Spaziergänger nicht fortschicken, sagt Haupt. Es sei aber wichtig, dass die Rasenfläche nicht betreten wird. Auch sollte der Lüderser Weg nicht verstellt oder zugeparkt werden. Der Weg ist trotz des abgelegenen Standorts nach den geltenden Vorschriften im Rahmen des Sicherheitskonzepts als Rettungsweg bei Notfällen vorgesehen.

Tiere während des Feuerwerks nicht allein lassen

Der Pyrotechniker empfiehlt, geräuschempfindliche Personen oder Tiere am Sonnabendabend nicht alleine zu lassen. „Wir wissen, dass Feuerwerk polarisiert“, fügt Haupt hinzu. „Die einen lieben es, die anderen hassen es. Letztere möchten wir herzlich bitten, eventuelle Beeinträchtigungen zu entschuldigen."

