Wer Geocaching selbst ausprobieren möchte, muss sich dafür zunächst auf der Internetseite www. geocaching.com registrieren. Die Grundversion ist kostenlos, mit einer Premium-Mitgliedschaft können zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden. Diese sind für Anfänger aber nicht notwendig. Zudem wird eine Smartphone-App benötigt, mit der die Caches, so werden die Schätze bezeichnet, gefunden werden können. „Die meisten nutzen die Geocaching-App oder c:geo“, sagt Annika Weimann. Manche Schatzsucher nutzen auch spezielle GPS-Empfänger. „Zusätzlich braucht man eigentlich nur einen Stift, um sich in den Logbüchern einzutragen.“

Mithilfe einer digitalen Karte können Geocacher Verstecke in der unmittelbaren Umgebung suchen. Sie können aber auch ermitteln, wo an anderen Orten Caches versteckt sind und um was für Typen es sich dabei handelt. In der Beschreibung finden die Geocacher zudem heraus, ob Hilfsmittel benötigt werden. So kann die digitale Schatzsuche schon von zu Hause aus vorbereitet werden.

Was besonders wichtig ist: „Geocacher verraten die Fundorte nicht und legen die Caches wieder an die Stelle zurück, an der sie gefunden wurden“, sagt Weimann. Per App können die Sucher zudem den „Besitzer“ kontaktieren – zum Beispiel, wenn ein Cache verschwunden ist oder zerstört wurde. „Derjenige, der einen Cache versteckt, ist dafür auch verantwortlich“, betont Weimann. Die Standorte müssten von Zeit zu Zeit überprüft und die Caches erneuert oder auch entfernt und aus der Datenbank gelöscht werden. „Das ist wichtig, damit kein Müll in der Natur zurückbleibt.“