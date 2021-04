Pattensen-Mitte

Schon seit mehr als zehn Jahren arbeitet die Stadt an einer Vergrößerung des Gewerbegebiets im südöstlichen Teil von Pattensen-Mitte. Doch bisher scheiterte es an einer Vereinbarung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover. Das Problem: In dem Areal leben Feldhamster, die vor der Erschließung an einen anderen Ort umgesiedelt oder auf benachbarten Flächen angesiedelt werden müssen. Jetzt soll es aber vorangehen.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) mit der Entwicklung des Gebiets beauftragt. „Jetzt arbeiten wir gemeinsam an einem Konzept zur sogenannten Ableitung des Feldhamsters auf Flächen südlich des Gewerbegebiets“, sagt der Erste Stadtrat Axel Müller.

CDU-Vorsitzender kritisiert lange Entwicklungszeit

Der CDU-Vorsitzende Roman Dobberstein hat kein Verständnis dafür, dass das so lange gedauert hat. „Wir haben sowohl Anfragen von neuen Gewerben, die sich hier ansiedeln wollen, als auch von bestehenden Unternehmen, die ihre Flächen erweitern wollen“, sagt er. Geplant ist, dass für Gewerbe 13 Hektar zur Verfügung gestellt werden. Weitere drei Hektar sollen für Wohnbebauung erschlossen werden. Dobberstein hat sich gemeinsam mit der Umweltdezernentin der Region Hannover, Christine Karasch, und der Pattenser CDU-Regionskandidatin Stefanie Behrends am Gewerbegebiet getroffen und das Thema noch einmal diskutiert.

Karasch weist die Vorwürfe der Stadt zurück, dass die Region Hannover bisher keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt habe. „Wir haben der Stadt bereits vor Jahren mitgeteilt, dass eine Ableitung des Hamsters immer vor einer Umsiedlung an einen anderen Ort stehen muss. Pattensen hatte die Möglichkeit, ein Konzept dafür zu entwickeln“, sagt sie. Bei einer Ableitung werden Hamster durch landwirtschaftliche Anreize zum Umzug auf eine benachbarte Fläche bewegt. Der Begriff Umsiedlung hingegen bezeichnet den Transport der Tiere auf eine komplett andere Fläche.

Stadt gibt angedachte Umsiedlung des Feldhamster auf

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) und Stadtrat Müller teilen jedoch gemeinsam mit, dass die Angelegenheit etwas komplizierter sei. „Südlich des Gewerbegebiets werden die Hamster zwischen der Jeinser Straße und der Bundesstraße 3 eingekesselt. Nach Rücksprache mit unserem beauftragten Fachbüro ist das nicht optimal für die Tiere“, sagt Schumann. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Hamster auf die Straßen laufen und dort überfahren werden. Die Stadt hatte deshalb den Vorschlag gemacht, die Hamster östlich der B 3 auf einer Fläche in der Nähe von Koldingen neu anzusiedeln.

Karasch entgegnet, dass dort dann aber auch die Gefahr bestehe, dass die Tiere in ihre alte Heimat zurückkehren wollen und bei der Überquerung der B 3 überfahren werden. Müller teilt jetzt mit, dass die Stadt den Plan der Umsiedlung in Absprache mit der HRG aufgegeben habe. Stattdessen sollen mit den Landwirten, denen die Flächen südlich des Gewerbegebiets gehören, Verträge über den Anbau der Felder geschlossen werden. „Hamster fühlen sich bei bestimmten Anpflanzungen wohl und bei anderen nicht“, erläutert Müller. Da die Landwirte dadurch eingeschränkt werden, bekommen sie dafür Ausgleichszahlungen von der Stadt.

Einig sind sich am Ende alle darüber, dass das bestehende Gewerbegebiet möglichst schnell erweitert werden sollte. Denn von zusätzlichem Gewerbe vor Ort profitiert durch die zu zahlende Gewerbesteuer auch die Stadt. Karasch kandidiert dieses Jahr für die CDU als Nachfolgerin von Hauke Jagau (SPD) für das Amt der Regionspräsidentin. Einen Schwerpunkt will sie darauf legen, dass die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen der Region Hannover und den Kommunen noch intensiver wird. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann