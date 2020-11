Pattensen

Der Rat der Stadt hat sich einstimmig für den geplanten Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und dem Telekommunikationsunternehmen htp ausgesprochen. Dabei hatte es in den vergangenen Wochen durchaus auch Kritik daran gegeben. Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann war deshalb extra in die Ratssitzung am Donnerstagabend gekommen, um die Ziele seines Unternehmens noch einmal zu erläutern.

Bis 2025 Glasfasernetz in fast allen Stadtteilen

Geplant ist, dass htp eigenwirtschaftlich bis 2025 fast alle Stadtteile an ein Glasfasernetz anschließt, dass im Internet Up- und Downloads von mindestens einem Gigabit pro Sekunde garantiert. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 40 Prozent der Bürger in den jeweiligen Stadtteilen Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten mit dem Unternehmen abschließen. „Danach steht es ihnen frei, den Anbieter auch wieder zu wechseln“, sagte Heitmann. Ausgenommen von diesem Angebot sind jedoch Vardegötzen, Thiedenwiese und die Randlagen, da eine Erschließung dort auf eigene Kosten wirtschaftlich nicht darstellbar sei.

„Wir bieten 7140 Haushalten den Anschluss an das Glasfasernetz an. Das sind 98,2 Prozent aller Haushalte in Pattensen“, sagte Heitmann. Für den UWJ-Ratsherr Dirk Meyer spielen die fehlenden 1,8 Prozent jedoch eine große Rolle, etwa 130 Haushalte. Er ist der Ortsvorsteher von Thiedenwiese und Vardegötzen. „So entsteht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Stadt, die wir nicht wollen“, sagte er.

Htp will langfristiger Partner der Stadt sein

Heitmann wies jedoch darauf hin, dass es verschiedene Fördermöglichkeiten in diesem Bereich gibt. „Die htp sieht sich als langfristiger Partner der Stadt Pattensen. Wenn es Zusagen für die Förderungen gibt, versprechen wir, auch Vardegötzen und Thiedenwiese an das Glasfasernetz anzuschließen“, sagte er. Das akzeptierte Meyer. „So haben wir eine Option für die Zukunft. Wir sind dann vielleicht nicht die ersten, die an das Glasfasernetz angeschlossen werden, fallen aber auch nicht hinten runter“, sagte er.

Jonas Soluk ( CDU) schlug vor, dass htp bis zum 30. Juni 2021 ein Erschließungskonzept inklusive verschiedener Fördermöglichkeiten für die gesamte Stadt ausarbeitet. Heitmann sagte das zu. Anschließend stimmten dann alle Ratsmitglieder für die Kooperation mit htp. Der Ausbau soll in Schulenburg beginnen.

Von Tobias Lehmann