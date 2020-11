Pattensen

Der geplante Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Pattensen und dem Telekommunikationsanbieter HTP zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt stößt nicht überall auf Begeisterung. „Es ist der Grundstein für eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ich bitte darum, diesen Vertrag abzulehnen“, sagte Dirk Meyer (UWJ) in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 10. November. HTP bietet an, bis zum Jahr 2025 auf eigenen Kosten die Stadtteile Hüpede, Jeinsen, Koldingen, Oerie, Pattensen-Mitte, Reden und Schulenburg mit Glasfaserkabelanschlüsseln zu versorgen, die einen Up- und Download von mindestens einem Gigabit pro Sekunde garantieren.

Die eigenwirtschaftliche Erschließung für Vardegötzen, Thiedenwiese und die Randlagen könne allerdings nicht geleistet werden, so das Unternehmen. Diesen Punkt kritisierte Meyer, der auch Ortsvorsteher von Vardegötzen ist. „Auch wir haben Gewerbetreibende, die auf schnelles Internet angewiesen sind“, sagte er. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass eine Erschließung dieser Gebiete in einem späteren Förderprojekt zwischen Stadt und Region Hannover möglich sei. An der Umsetzung werde bereits gearbeitet.

Schnelles Internet: Fallen kleine Stadtteile hinten runter?

Der Bündnisgrüne Michael Dreves widersprach Meyer. „Es klingt nach dem Motto: Wenn ich es nicht bekomme, soll es auch kein anderer bekommen. Das erscheint mir keine wirklich sinnvolle Argumentation“, sagte er. Meyer sagte hingegen, dass die kleinen Stadtteile einfach „immer hinten runterfallen“. Nach dem aktuellen Stand soll der Ausbau der Glasfaserleitungen in Schulenburg und Hüpede beginnen, sofern der Rat der Stadt dem Vertrag zustimmt.

Georg Thomas ( CDU) regte an, dass die Stadt noch einmal mit HTP über die Erschließung verhandeln könne. „Dennoch sollten wir dem Unternehmen signalisieren, dass wir den Planungen generell positiv gegenüberstehen“, sagte er. Julia Recke ( CDU) betonte, dass das Unternehmen die Kabel auf eigene Kosten verlegen will. „Deshalb sehe ich dort kein Problem“, sagte sie.

Kooperation mit HTP: Details erläutern

Jörg Walkowiak regte an, dass der vonseiten der Stadtverwaltung für den Vertrag zuständige Wirtschaftsförderer Arne Schütt die Details in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, 12. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule noch einmal erläutern soll. Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu und gaben selbst noch keine Empfehlung ab.

Von Tobias Lehmann