Gleidingen/Koldingen

Majestätisch blicken sie von ihrem Horst auf die Koldinger Seen herab. Ihr Blick scannt die gesamte Umgebung. In schwindelerregender Höhe auf einem Strommast hat ein Fischadlerpaar sein Nest errichtet – und zieht dort seinen Nachwuchs auf. „Ich meine, ich habe dort drei Junge gesehen“, sagt ein Rethener, der dort regelmäßig spazieren geht und sich über den Greifvogelnachwuchs freut.

Bereits im vergangenen Jahr habe das Paar auf dem Mast zwei Jungtiere großgezogen, berichtet er. Denn Fischadler bleiben einander meist ihr Leben lang treu und kehren nach ihrer Überwinterung in Afrika jede Brutsaison zu ihrem Nest zurück. Auch dem Gleidinger Feld- und Forsthüter Hans-Jürgen Wohlfarth, der regelmäßig an den Koldinger Teichen unterwegs ist, sind die seltenen Tiere aufgefallen. „Man kommt nicht wirklich an den Nistplatz heran“, berichtet er. Und das ist auch gut so. Denn die Tiere reagieren empfindlich auf jede Störung und sind streng geschützt.

Anzeige

Auch am Steinhuder Meer brüten Fischadler, wie die Webcam der Ökologischen Schutzstation zeigt. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Ein Fischadlerpaar zieht auf einem Strommast an den Koldinger Teichen zwischen Laatzen und Pattensen seine Jungen auf.

Dass die Greifvögel am Koldinger See brüten, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn Fischadler, die an ihrer kontrastreichen schwarz-weißen Färbung und der angedeuteten Federhaube am Hinterkopf zu erkennen sind, waren in Deutschland schon so gut wie ausgerottet. Grund dafür waren unter anderem die starke Bejagung und Umweltgifte.

Auch ein Seeadlerpaar lässt sich öfter an den Koldinger Seen blicken, wie diese Aufnahme aus dem Jahr 2019 zeigt. Quelle: Thorsten Prahl

Auch Seeadler kommen manchmal auf Stippvisite an Koldinger Seen vorbei

Mittlerweile unterliegen sämtliche in Europa vorkommenden Greifvogelarten sowohl dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes als auch der EU-Artenschutzverordnung. Sie dürfen weder getötet noch gefangen werden. „Ihr Bestand hat sich zum Glück langsam wieder erholt“, sagt Margret Saxowsky, Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für Laatzen. Anfang der Neunzigerjahre siedelten sich laut dem Nabu-Landesverband wieder die ersten Fischadler in Niedersachsen an.

Aber auch die imposanten Seeadler, die zu den größten Greifvögeln Mitteleuropas zählen und bis zu sieben Kilo schwer werden können, sind in Niedersachsen wieder heimisch geworden. Sie können ebenfalls gelegentlich an den Koldinger Seen beobachtet werden – auch wenn sie dort nicht ihr Quartier haben. „Die Seeadler leben am Steinhuder Meer und machen manchmal einen Ausflug an die Koldinger Seen, um dort zu fischen“, erzählt Saxowsky. Dass die Seeadler auch an den Koldinger Seen brüteten, sei ihr bislang nicht bekannt.

Insgesamt weiß die Region Hannover laut Sprecher Klaus Abelmann von derzeit elf See- und Fischadlerpaaren, die sich in Hannovers Umlandkommunen aufhalten.

Auch ein Seeadlerpaar lässt sich öfter an den Koldinger Seen blicken, wie diese Aufnahme aus dem Jahr 2019 zeigt. Quelle: Thorsten Prahl

Von Stephanie Zerm