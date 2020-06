Hannover

Lautlos klettert die Ratte die steinernen Stufen empor. Kurz wittert der Nager, dann huscht er durch die Halle von Schloss Marienburg Richtung Rittersaal. Die Ratte ist gewissermaßen beruflich hier: „Unser Splinter ist eine sehr zutrauliche und schlaue Chinchillaratte“, sagt Tierfilmtrainerin Janet Müller, „er kommt sogar auf Zuruf.“

Splinters Job ist es, für ein bisschen morbides Ambiente zu sorgen. Schließlich haben sich in der Bibliothek der Burg Vampire und Piraten einquartiert. Das Schloss wird für drei Tage zur Filmkulisse: Eine 25-köpfige Crew dreht hier derzeit den Film „Vampirates“. Eine Maskenbildnerin richtet dem Vampirmädchen Kassja von Unterdunkel ( Holly Geddert) noch schnell die Frisur. Einer Piratin mit dem klangvollen Namen Joris von der Höllenwelle ( Luna Kruse) wird das Kostüm geschnürt – und schon läuft die Kamera für die nächste Aufnahme.

„ Marienburg ist fantastisch“

„Die Marienburg ist fantastisch“, schwärmt Regisseurin Franziska Pohlmann, „wir entdecken ständig etwas neues Schönes und würden hier am liebsten ewig weiterdrehen.“ Dass ihr Team in Pattensen zu Gast ist, habe sich kurzfristig ergeben: Eigentlich sollte an einem anderen Ort gedreht werden, doch das habe sich corona-bedingt zerschlagen, sagt sie.

Beruflich auf der Marienburg: Filmratte Splinter sorgt beim Dreh von „Vampirates“ für morbides Ambiente. Quelle: Rainer Dröse

Als Filmkulisse wird das Welfenschloss immer beliebter: Erst im März 2019 gab es hier Dreharbeiten für das „Märchen von den 12 Monaten“, das Weihnachten in der ARD zu sehen war. Auch der Märchenfilm „Allerleirauh“ wurde hier gedreht, ebenso wie die Jugendserie „In Your Dreams“.

Die meisten „Vampirates“-Darsteller kennt Franziska Pohlmann von ihrer Arbeit an der Kinderserie „Schloss Einstein“: Noel Okwanga, Jonas Kaufmann und Selma Kunze gehören zum Team, dazu kommen noch die Schauspielerinnen Rosangela Ferreira und Corinna Wagenknecht. Unter Corona-Bedingungen zu drehen sei schon eine Herausforderung, sagt die Regisseurin: „Wir sind nie alle in einem Raum, tragen Masken und achten auf Hygienebestimmungen.“

Besucher kehren langsam zurück

In dem Kurzfilm, gefördert von der Nordmedia, tummeln sich Vampire und Piraten im Schloss. Die Königin scheint sie für eine besondere Mission auserwählt zu haben – sie sollen die kranken Seelen des Reiches retten. Es gehe in dem Fantasy-Abenteuer aber auch um Selbstfindung und Erwachsenwerden, sagt die Regisseurin. Wo der Film gezeigt wird, ist noch unklar. Es sei aber angedacht, eine Serie auf der Grundlage des Stoffes zu entwickeln.

Die meisten Darsteller kennen sich aus der TV-Kinderserie „Schloss Einstein“: Jonas Kaufmann, Selma Kunze, Luna Kruse, Holly Geddert, Noel Okwanga mit Rosângela Ferreira im Schlosshof. Quelle: Rainer Dröse

Im vergangenen Januar hat Ernst August Erbprinz von Hannover das Schloss in eine Stiftung überführt, Bund und Land steuern in den kommenden Jahren mehr als 27 Millionen Euro für die groß angelegte Sanierung bei. Zum neuen Konzept des Betreibers Nicolaus von Schöning gehört es, dass Besucher auch bislang verschlossene Räume jetzt auf eigene Faust erkunden können. Führungen gibt es derzeit nicht.

Gewusel in der Schlossbibliothek: Die Darsteller bereiten sich auf die nächste Filmsequenz vor. Quelle: Rainer Dröse

„Wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, sagt Katrina Bläsig, die auf dem Schloss fürs Marketing zuständig ist. „Die Besucher halten sich teils deutlich länger bei uns auf als früher.“ Zunächst sei der Betrieb nach der Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause am 8. Mai eher schleppend angelaufen. „Mittlerweile normalisiert es sich jedoch“, sagt Bläsig. In den vergangenen Jahren seien an einem gewöhnlichen Sonntag bis zu 1000 Gäste gekommen, sagt sie. „Am Pfingstsonntag waren es immerhin schon wieder 800.“

Nach den Dreharbeiten ist Schloss Marienburg wieder ab Donnerstag, 25. Juni, jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Simon Benne