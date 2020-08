Hannover/Pattensen

Ein Schüler hat auf der sozialen Plattform Instagram mit Gewalt an der KGS Pattensen gedroht – und das wird nun teuer für ihn. Die Polizei hatte den Urheber recht bald ermittelt, der beteuerte, es solle nur ein Streich sein. Ein Strafverfahren wurde gegen den mittlerweile 16-Jährigen nicht eröffnet, stattdessen bekam er aber eine Rechnung von der Polizei: Für den Einsatz der Behörde sollte er 864 Euro zahlen. Dagegen erhob er Klage vor dem Verwaltungsgericht. Das hat jetzt entschieden: Der Schüler muss für die Kosten aufkommen.

„Nur Schmerz“

Richterin Andrea Reccius rekapitulierte das Geschehen so: Der damals 15-Jährige erstellte Mitte Januar einen anonymen Account auf Instagram, auf dem er in lateinischer Sprache Beiträge und auch einen Countdown mit dem Zusatz „RIP-KGS“ teilte. Dort war zu lesen: „Der letzte Tag der KGS Pattensen.“ Auf Nachfrage anderer Nutzer, was das solle, antwortete er „Du wirst sehen. Nur Schmerz“ und „Warte nur bis Freitag“. Dann sollte der Countdown enden, wie auch der Lateinunterricht an der Schule – nur das der Kläger das Fach offenbar überhaupt nicht belegte.

Auf die Schliche kam dem Jungen die Polizei mithilfe der Mitschüler. Die und sogar die Bürgermeisterin der Gemeinde hatte er unter den Beiträgen verlinkt. Sie wandten sich schließlich an die Schulleitung, die dann die Polizei informierte. Daraufhin suchten mehrere Beamte die Schule auf und befragten die Schüler.

Das bekam offenbar auch der Kläger mit und löschte den Account. Über einen neuen kontaktierte er anonym die Schulleiterin und versicherte: „Ich habe gehört, dass ich eine Menge Ärger gemacht habe. Ich will Ihnen mitteilen, dass von mir keine Gefahr ausgeht.“ Wenig später wurde er von der Polizei als Anschlussinhaber identifiziert.

Vater sagt für seinen Sohn aus

Der Vater des jungen Mannes, der für ihn bei Gericht erschienen war, beteuerte, dass der Sohn niemanden habe bedrohen wollen und ihm das Geschehene leid tue. „Das war wirklich als Scherz von ihm gemeint“, sagte er. Erst als die Polizei in der Schule aufgetaucht sei, habe der Jugendliche verstanden, dass er etwas falsch gemacht habe. Sein Sohn sei der Klassenunterhalter und ein guter Schüler gewesen. Nun nach dem Vorfall hätten seine Leistungen stark nachgelassen. Dazu könne sein Sohn als Minderjähriger das Geld nicht zahlen. „Ich werde das nicht bezahlen“, erklärte der Vater, der der Richterin und den anderen Verfahrensbeteiligten mehrfach ins Wort fiel.

Für Richterin Reccius jedoch hat der 16-Jährige eine Gefahr vorgetäuscht, was ihn zum Ersatz der Kosten verpflichtet. „Die Schulleiterin hatte offensichtlich Sorge, sonst hätte sie die Polizei nicht informiert.“ Es habe die Wahrscheinlichkeit einer Gefahr für Leib und Leben bestanden, selbst nachdem der Schüler der Schulleitung geschrieben hatte. Das bestätigte auch die Vertreterin der Polizeidirektion. Sie hätten handeln müssen, bis sie den Verursacher fanden: „Wir können nicht sagen, da war nichts, und dann geht die Schule in die Luft.“

„Späte Reue entbindet nicht“

Auch die Tatsache, dass der Schüler noch minderjährig ist, beeindruckte die Richterin nicht. Es reiche bereits aus, dass er den Account erstellt habe. Der Kläger habe in seinem Alter bereits erkennen können, dass sein Handeln Folgen haben könne, gerade in Anbetracht des Phänomens von Amokläufen in Schulen. „Ich gehe davon aus, dass der Kläger sich den Folgen seines Handelns bewusst gewesen ist“, sagte sie und verwies darauf, dass es sich eben nicht um ein Strafverfahren handele. „Späte Reue entbindet nicht von der Kostenpflicht.“

Von Alina Stillahn