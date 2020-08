Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Der erste Entwurf ist auf Widerstand gestoßen. Kanusportverbände übten Kritik, unter anderem auch private Tourenanbieter. Auch gab es Angler, die protestierten. Nun wurde das Papier für das geplante Naturschutzgebiet Leineaue zwischen Hannover und Ruthe überarbeitet. Der Entwurf liegt zurzeit unter anderem in Hemmingen aus – aus Zeitgründen in den Sommerferien. Wer jedoch meint, es reiche aus, wenn er Kritik und Anregungen schon bei der ersten Auslegung geäußert hat, der irrt.

Denn sollten die jeweiligen Vorschläge nicht im aktualisierten Entwurf stehen, ist eine erneute Stellungnahme notwendig. „Da das zweite Verfahren völlig neu gestartet worden ist, muss es wie eine erstmalige Beteiligung gewertet werden“, erläuterte Regionssprecher Klaus Abelmann. Er verweist auf die „umfassende Überarbeitung“.

Keine Informationsveranstaltung zu Naturschutzgebiet Leineaue

Eine Informationsveranstaltung der Region vor Ort werde es auch dieses Mal nicht geben. „Die enge zeitliche Vorgabe des Umweltministeriums lässt dafür keinen Raum“, sagte Abelmann. Das Ministerium hat von der Region und 20 weiteren Landkreisen gefordert, ursprünglich bis Mitte Juli noch fehlende Naturschutzgebiete auszuweisen, darunter die Leineaue. Lässt sich der Termin nicht einhalten, müssen gute Gründe her – in diesem Fall der umfassend aktualisierte Entwurf.

Die Stadt Hemmingen wird keine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben, teilte Fachbereichsleiter Axel Schedler mit. „Alles entspricht schon den Festsetzungen, die bereits für die Stadt Hemmingen bestehen“, erläuterte er. Das Naturschutzgebiet Leineaue reicht auf Hemminger Gebiet bis in die Nähe von Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg und Harkenbleck. Für Spaziergänger und Radfahrer beispielsweise ändere sich nichts, sie müssen aber weiterhin auf den ausgewiesenen Wegen bleiben. Bereits der erste Entwurf war von der Stadt nicht kommentiert worden.

Kanuten werden nicht mehr ausgebremst

In anderen Städten wie Laatzen wurden etliche Anregungen im zweiten Entwurf aufgenommen. Der Boots-Club Laatzen teilte jetzt mit, dass mittlerweile einige Argumente der Kanuten berücksichtigt worden seien. Im vergangenen Jahr noch hatte Vorsitzender Dirk Kröger deutlich gemacht: „Mit den Regeln ist kein Sportbetrieb mehr aufrechtzuerhalten.“ So sah die Verordnung ursprünglich vor, dass die Leine erst nach Ende der Brut- und Setzzeit ab dem 15. Juli eines jeden Jahres befahren werden darf. Zieht man den Spätherbst und Winter ab, bleiben damit nur drei Monate für den Sportbetrieb.

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Region, so der Plan, soll sich in einer Sondersitzung am Dienstag, 29. September, mit den Anregungen zum überarbeiteten Entwurf befassen. Die Regionsversammlung soll Klaus Abelmann zufolge am Dienstag, 6. Oktober, abstimmen.

Pläne für Naturschutzgebiet liegen öffentlich aus

In Hemmingen-Westerfeld liegt der Entwurf noch bis einschließlich Montag, 31. August, am Informationsschalter im Erdgeschoss des Rathauses aus. Die Unterlagen können montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags auch von 15 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer (0511) 4103334 sowie 4103115 eingesehen werden. In dieser Zeit können – ebenfalls bis zum 31. August – mögliche Bedenken geäußert werden, aber auch beim Team Naturschutz Ost der Region Hannover, Telefon (0511) 61623139 und 61622701. Die Unterlagen lassen sich auch im Internet auf www.hannover.de herunterladen und sind unter dem Suchbegriff „Laufende Ausweisungsverfahren“ zu finden.

Im September werden die Anregungen aus den jeweiligen Kommunen eingesammelt, hier also Hannover, Hemmingen, Laatzen und Pattensen sowie Sarstedt und aus dem Landkreis Hildesheim. Das Naturschutzgebiet Leineaue umfasst fast 970 Hektar, ist also so groß wie mehr als 1300 Fußballfelder.

