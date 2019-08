Hemmingen/Pattensen/Ronnenberg

Ehrenamtliche begleiten Senioren durch ihren Alltag, machen Ausflüge, verbringen Zeit mit ihnen. Die Region Hannover kündigt jetzt die nächste Fortbildung für das vom Land Niedersachsen geförderte sogenannte Duo-Programm an. Teilnehmen können alle, die sich künftig an der Seniorenbegleitung beteiligen wollen. Sowohl die Schulung für die Ehrenamtlichen als auch die Inanspruchnahme des Programms von Senioren sind kostenfrei. Die Helfer bekommen für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

Fortbildung beginnt Mitte Oktober

Die Region bietet das Programm in Kooperation mit den Städten Hemmingen, Pattensen und Ronnenberg an. Die Fortbildung beginnt Mitte Oktober und umfasst rund 50 Stunden. Vermittelt werden dort praxisbezogene Grundkenntnisse aus verschiedenen Bereichen wie Kommunikation, psychische Veränderungen im Alter, Sozialrecht und Medizin.

Informationsveranstaltungen auch in Pattensen und Ronnenberg

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land lädt zu einer Informationsveranstaltung für Dienstag, 3. September, um 17 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ein. Informationsveranstaltungen in Pattensen und Ronnenberg sind in Planung. Fragen werden im Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land beantwortet: unter der Telefonnummer (0511) 70 02 01 18 und per E-Mail an SPN.CalenbergerLand@region-hannover.de.

Von Tobias Lehmann