Arnum/Pattensen

Die Sperrung eines Abschnitts der Bundesstraße 3 außerorts zwischen Arnum und Pattensen, die am Freitag, 4. Oktober, beginnen sollte, ist verschoben worden. Das teilte die für die Bauoberleitung zuständige Ingenieurgesellschaft Schüßler-Plan auf Anfrage mit. Neuer Termin sei voraussichtlich die Zeit zwischen Montag, 21. Oktober, und Sonntag, 24. November. Dann soll die B-3-Umgehungsstraße an die bestehende Bundesstraße 3 angebunden werden.

Arbeiten auf Schnellwegbrücke

Einer der Gründe für den neuen Zeitplan seien die aktuellen Arbeiten auf der Brücke des Südschnellweges. Der Verkehr zwischen Arnum und Pattensen sollte großräumig umgeleitet werden, auch über den Südschnellweg, aber auch über die Bundesstraße 443 ( Pattensen) und den Messeschnellweg Bundesstraße 6 ( Laatzen/ Hannover).

Mit dem neuen Termin fällt die Sperrung allerdings nicht mehr, wie bisher vorgesehen, in die Herbstferien. Diese beginnen am 4. Oktober und enden am 18. Oktober.

Harkenbleck befürchtet Verkehrskollaps

Ursprünglich hieß es, die Sperrung könnte schon am 26. September beginnen. Es ist ein Abschnitt im Gebiet hinter der Astrid-Lindgren-Straße bis kurz vor Pattensen. Da viele Fahrer auf Strecken über Harkenbleck ausweichen werden, soll dort an der Kreuzung Arnumer Straße/Steinbrink eine Ampel aufgestellt werden. Zusätzliche Ampeln in Arnum an der B 3/Harkenblecker Weg sollen den Verkehr an dieser Stelle regeln.

Von Andreas Zimmer