Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Seit Jahren ist die Sternsingeraktion ein fester Bestandteil im Programm der St.-Augustinus-Gemeinde. Wegen der Corona-Pandemie hat sich die katholische Gemeinde, zu der Hemmingen, Pattensen und Ricklingen gehören, nun einen etwas anderen Ablauf überlegt.

Am ersten Januarwochenende wird in allen drei Kirchorten je eine Sternsingergruppe den Segen stellvertretend für alle bringen. In diesen Gottesdiensten werden auch die Segensaufkleber für die Häuser und Wohnungen gesegnet, und zwar am Sonnabend, 2. Januar, um 17 Uhr in der St.-Johannes-Bosco-Kirche in Hemmingen-Westerfeld sowie am Sonntag, 3. Januar. um 9 Uhr in der St.- Maria-Kirche in Pattensen und ebenfalls am 3. Januar um 11 Uhr in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen.

Sternsinger: Zum Beispielland Ukraine gibt es einen Film

Alle Haushalte, die Anfang 2020 besucht wurden, werden in den ersten Tagen des neuen Jahres einen kleinen Brief in ihrem Briefkasten finden. Darin wird sich neben dem Segensspruch und Aufkleber auch eine Information der Sternsinger über eine Spende für die Aktion befinden. Die Spende kann diesmal ausschließlich überwiesen werden.

Die Gemeinde hofft auf eine großzügige Spende, die der Aktion zu Gute komme: „Auch kleine Überweisungen helfen den Kindern in Not und werden zum Segen für sie.“ Das Beispielland in diesem Jahr ist die Ukraine. Dazu steht ein Informationsfilm bereit, der über das Internetportal YouTube angesehen werden kann: https://www.youtube.com/watch?v=MhnkeoMNRWo. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.sankt-augustinus-hannover.de/ordner-im-laufband-eingebunden/sternsinger-2021/ zu finden.

Konto für Spenden zur Sternsingeraktion 2021

Für alle, die vorab schon spenden möchten, lauten die Kontodaten der Pfarrgemeinde St. Augustinus: IBAN DE43 2505 0180 0000 5759 92, Sparkasse Hannover, Verwendungszweck: Sternsingeraktion 2021.

Von Katharina Kutsche