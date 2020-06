Arnum

Einschränkungen für Fußgänger sowie Rad- und Autofahrer: Der Hohe Holzweg und die Bockstraße in Arnum werden nun saniert. Deshalb gibt es dort Sperrungen und Halteverbote.

Die für Juni geplante Erneuerung der Asphaltschicht beginnt. Die Arbeiten an der Straße Hoher Holzweg starten am Freitag, 5. Juni. Der Fahrbahnbereich westlich der Zufahrt des städtischen Betriebshofs wird am Sonnabend, 6. Juni, asphaltiert. Die Zufahrt zur Grünabfallannahmestelle der Stadt bleibt zugänglich, teilt die Verwaltung mit. Der östliche Teil der Straße ab dem Betriebshof wird am Sonntag, 7. Juni, saniert. Die für drei Tage geplanten Asphaltarbeiten auf der Bockstraße beginnen am Montag, 8. Juni.

Anzeige

Hoher Holzweg und Bockstraße werden halbseitig gesperrt

Beide Straßen werden während der Sanierung halbseitig gesperrt sein. Zudem wird ein Halteverbot eingerichtet. Anlieger können die Straßen weiterhin nutzen. Vorübergehend werden Ampeln aufgestellt, um den Verkehr an den Baustellen vorbeizuleiten. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, wenn es deshalb zu kurzen Verzögerungen kommt. Da Asphaltarbeiten witterungsabhängig sind, können sich die Termine kurzfristig noch verschieben.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Hohe Holzweg, zurzeit eine Sackgasse, wird ein wichtiger Zubringer für die B-3-Ortsumgehung, die im Herbst für den Verkehr freigegeben werden soll. Die Bockstraße führt unter anderem ins neue Mehrgenerationenwohngebiet.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann