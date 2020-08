Hemmingen/Pattensen/Hannover

Es hätte ein großer Festtag sein sollen. Doch die Feierlichkeiten anlässlich des 90-jährigen Bestehens der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus fallen aufgrund der Corona-Krise deutlich kleiner aus als ursprünglich angedacht. Statt Festgottesdienst und Pfarrfest am 5. September hat sich die Gemeinde für eine dreigeteilte Veranstaltungsreihe entschieden.

„Die 90 Jahre dürfen nicht ganz untergehen. Es muss zumindest etwas in Erinnerung bleiben“, sagt Organist Winfried Dahn. So plant die Gemeinde, zu der neben Ricklingen auch Hemmingen und Pattensen gehören, für Montag, 31. August, ab 19 Uhr eine Festmesse in der Kirche an der Göttinger Chaussee 145 in Hannover. Diesen Gottesdienst wird Pfarrer Thomas Berkefeld halten, der die Gemeinde Ende Oktober verlassen und anschließend als Propst in Duderstadt arbeiten wird. „An diesem Tag hatte es vor exakt 90 Jahren den ersten Gottesdienst von St. Augustinus gegeben. Es ist also ein historischer Tag“, erklärt Dahn.

Gemeinde blickt auf Historie zurück

Um die Historie der Kirchengemeinde geht es am Mittwoch, 2. September, ab 19 Uhr. Kirchenvorstandsmitglied Christian Weske hält einen Vortrag in der Kirche. Dahn begleitet ihn dabei mit Orgelmusik. Eine Orgelvesper folgt am Freitag, 4. September, ab 19 Uhr. Für alle Veranstaltungen gilt, dass sich Interessierte vorab im Pfarrbüro unter Telefon (05 11) 12 35 95 30 oder per E-Mail an buero.ricklingen@sankt-augustinus-hannover.de anmelden müssen. „Es können aufgrund der Corona-Beschränkungen jeweils nur knapp 80 Personen dabei sein“, sagt Dahn. Ohne Auflagen könnten bis zu 500 Menschen in der Kirche Platz finden.

Den geplanten Projektchor, der anlässlich der 90-Jahr-Feier auftreten sollte, haben die Organisatoren unterdessen auf Eis gelegt. „Im nächsten Jahr unternehmen wir einen neuen Anlauf“, sagt Kantorin Andrea Mitzinneck. Das Gemeindefest haben die Kirchenverantwortlichen auf den 5. Juni 2021 verschoben.

