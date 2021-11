Arnum/Laatzen/Pattensen

Die Ökologische Station Mittleres Leinetal hat den Arnumer Siegfried Standke für das schönste Naturmotiv 2021 ausgezeichnet. Er hat in seinem eigenen Garten ein Foto von einem Feldhamster gemacht.

„Die Liebe zur Natur begleitet mich schon seit frühester Kindheit. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, habe ich meine Kamera immer dabei“, sagt Standke, der zum ersten Mal bei einem Fotowettbewerb gewonnen hat. Die Aufnahme entstand Ende August. Standke stand mit seinem Zoomobjektiv etwa zwei Meter von dem Feldhamster entfernt. „Ich praktiziere im Garten Naturschutz in Form von Wildblumenflächen, Blumenstauden, biologischer Düngung und natürlichem Pflanzenschutz. Dort sind auch meine schönsten Insektenaufnahmen entstanden“, sagt Standke, der auch im Repair-Café in Pattensen mitarbeitet.

Siegfried Standke hat zum ersten Mal bei einem Fotowettbewerb gewonnen. Quelle: privat

Die Ökologische Station Mittleres Leinetal ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Laatzen. Das Gebiet, das sie betreut, umfasst die südliche Region Hannover bis in den Landkreis und die Stadt Hildesheim. Der Verein lobt Standke für seine naturnahe Gartengestaltung. Zudem sei der Schutz der Feldhamster ein wichtiges Projekt, denn der Schutz dieser Tiere sei in Niedersachsen stark gefährdet. Für den Gewinn des Wettbewerbs hat Standke einen Gutschein für Cruses Buchhandlung in Hannover bekommen.

Von Tobias Lehmann