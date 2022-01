Hemmingen/Pattensen

Sie sind rund 90 Zentimeter lang, bis zu vier Kilogramm schwer und dominieren mit ihrer Flügelspannweite von bis zu 180 Zentimeter seit einigen Jahren in den Wintermonaten immer mehr das Landschaftsbild im Süden Hemmingens: In großen Scharen von oft mehreren Hundert Vögeln fressen sich Grau- und Blässgänse, die wilden Vorfahren der Hausgänse, auf den Feldern und Äckern rund um Harkenbleck und Wilkenburg, von Arnum bis nach Pattensen-Koldingen durch. Dabei kommt es vermehrt zu Fraßschäden. Denn die Vögel, die nach Aufzucht ihres Nachwuchses in Skandinavien und Sibirien auf dem Weg zu ihren Winterquartieren in Südspanien, Tunesien und Algerien sind, legen gern einen nahrhaften Zwischenstopp auf Norddeutschlands Wiesen und Ackerflächen ein – oder bleiben gleich komplett den Winter über hier.

Die hungrigen Zugvögel fressen dabei gern abgeerntete, mit Vorliebe aber auch gerade heranwachsende Pflanzensprosse von Winterraps- und Winterweizenfeldern. „Beide landwirtschaftlichen Früchte halten von November bis März eine Winterruhe in ihrem Wachstum – die Gänse leider nicht“, beklagt der ökologisch orientierte Landwirt Christian Redeker. Er beackert Felder rund um Harkenbleck und in Pattensen.

Schäden durch Wildgänse gehen in fünfstelligen Bereich

Frühere Schäden in Höhe von wenigen Hundert oder Tausend Euro habe er als Landwirt toleriert. „Heutzutage führt die kontinuierlich zugenommene Zahl an Gänsen jedoch zu größeren Schäden, die schnell in den mittleren fünfstelligen Bereich gehen“, sagt Redeker. Dies sei nicht mehr akzeptabel. Der Landwirt fordert daher eine Regulierung der Gänsezahl und einen Schadensausgleich, wie es zum Beispiel im Küstenbereich an der Nordsee bereits üblich ist.

Die Wildgänse sind zahlreich unterwegs. Quelle: Torsten Lippelt

Dabei erhalten betroffene Landwirte Ausgleichszahlungen für durch Gänse verursachte Ernteausfälle. Außerdem gibt es Projekte, um die Vogelscharen durch sogenannte Ablenkungsfütterungen auf andere, ungenutzte Freiflächen umleiten. „Der Grund für die Populationszunahme und die landwirtschaftlichen Schäden zwischen Nienburg, Hannover und Göttingen liegt zum einen in den wärmeren Wintern. Die Gänse haben keine Notwendigkeit, im Winter für ihr Futter weiter in den Süden zu ziehen“, erklärt Redeker. Zum anderen liege das Problem aber auch an der zunehmenden Zahl von Wasserflächen durch neu geschaffene Kiesseen entlang der Leine.

Angefressene Feldfrüchte wachsen schlechter

Die von Redeker beobachtete Folge auf seinen Winterrapsfeldern in Hemmingen: Die an- und abgefressenen Feldfrüchte hätten einen Wachstumsnachteil und gäben geringere Erträge. Durch ihr geringes Wachstum sind sie auch nicht mehr so frostresistent wie normal gewachsene Pflanzen. Starker Frost kann somit zum Totalausfall führen. Zudem könne durch die Verkotung der Grünflächen durch die Gänse im Sommer Heu nicht mehr als Pferdefutter genutzt werden, beklagt der Landwirt.

Die Wildgänse finden viel Nahrung auf den Feldern in Hemmingen. Quelle: Torsten Lippelt

Von Mitte Juli bis Mitte Januar ist alljährlich das Bejagen von Gänsen zwar erlaubt – aber für die Landwirte auch keine Lösung. „Bei oft Tausenden von Tieren ist das zum einen sehr aufwendig und in besiedelten Gebieten auch schwierig umsetzbar. Zum anderen ist keine weitere Verwertung der Tiere gegeben“, erläutert Redeker. Gänseschäden zählten für Jäger auch nicht als Jagdschäden, gibt er zu bedenken.

Schonzeit kann auf Antrag aufgehoben werden

„Die Unteren Naturschutzbehörden der betroffenen Landkreise müssen sich zu diesem Thema austauschen und das Problem an das Umweltministerium weiterleiten“, fordert der Hemminger Landwirt deshalb. Für die Region Hannover weist Sprecherin Carmen Pförtner darauf hin, dass für Schadensregulierungen und Bejagungen das Land Niedersachsen der Ansprechpartner ist. Auf Antrag sei dort auch eine Aufhebung der Schonzeit zwecks Jagd möglich. Regionale Probleme mit dem Wildfraß von Gänsen seien bislang nur aus dem Gebiet um das Steinhuder Meer bekannt gewesen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein einfaches Aufscheuchen und Verjagen der Wildgänse ist laut Naturschutzbund Deutschland nicht ratsam. Dadurch werde eher der gegenteilige Effekt erreicht, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Denn nach ihrer Landung seien die Vögel sofort wieder damit beschäftigt, noch mehr zu fressen, um so ihren entstandenen Energieverlust auszugleichen. 8000 spontan aufgeflogene Gänse fressen zum Beispiel nach nur zehnminütiger Flugzeit später insgesamt 150 Kilogramm Gras, um die zuvor verlorene Energie zurückzugewinnen. Damit der persönliche Fettvorrat stimmt, wenn es im Frühjahr wieder bis zu 6000 Kilometer weit zurück in den Norden oder nach Sibirien geht.

Von Torsten Lippelt