Windräder in beschädigten Waldgebieten: Das soll Niedersachsen anderen Bundesländern nachmachen, schlägt der CDU-Landes-Fraktionsvorstand vor. Schon jetzt steht fest: In Hemmingen lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit.

„Zum einen ist der Waldanteil gemessen an der Gesamtgröße der Stadt deutlich unter 10 Prozent“, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. „Zum anderen sind alle Waldflächen in Hemmingen entweder in Landschaftsschutzgebieten oder sogar in Naturschutzgebieten gelegen.“ Hemmingen ist die im Hinblick auf die Fläche kleinste Kommune in der Region Hannover. Windräder im Hemminger Stadtgebiet gibt es bisher nur an der Grenze von Hiddestorf und Pattensen.

Naturschutzbund ( Nabu) sowie Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) warnten bereits vor gravierenden Auswirkungen auf den Artenschutz und die Akzeptanz der Windenergie.

Von Andreas Zimmer