Hildesheim

Das Theater für Niedersachsen (TfN) sollte in dieser Spielzeit erstmals eine Trilogie auf die Bühne bringen, in der sich die Sparten Schauspiel, Oper und Tanz nacheinander einem Stoff widmen: Friedrich Schillers Klassiker „Die Räuber“. Nachdem es mit der Opernadaption „I briganti“ und dem Schauspiel „Die Räuber“ Mitte September in die neue Spielzeit gestartet war, musste die Premiere der Tanztheaterproduktion, die die Trilogie komplettiert hätte, kurzfristig abgesagt werden. Die Sprühflutanlage hatte die Bühne und den Orchestergraben unter Wasser gesetzt.

Nun hat das TfN eine Interimsbühne gefunden und kann die wortwörtlich ins Wasser gefallene Premiere nachholen. Alle drei Inszenierungen sollen Anfang November in der Halle39, Schinkelstraße 7, in Hildesheim aufgeführt werden.

Anzeige

Tanztheater feiert am 1. November Premiere

Los geht es mit der Premiere des Tanztheaterabends am Sonntag, 1. November, um 19 Uhr. Die Aufführung basiert auf einem Konzept der irischen Choreografin Marguerite Donlon, die das Stück mit dem Donlon Dance Collective auf die Bühne bringt. „Die Choreografien des projektbezogenen Ensembles freischaffender Künstler reflektieren aktuelle und gesellschaftlich relevante Themenbereiche und leuchten die Seelenlandschaften ihrer Protagonisten aus“, kündigt das TfN an. Schillers Klassiker gilt als ideale Grundlage für ein expressionistisches und leidenschaftliches Tanzstück über den Konflikt zweier ungleicher Brüder und zugleich als Plädoyer für die Freiheit.

Opernadaption ist lange in Vergessenheit geraten

Weiter geht es am Dienstag, 3. November, um 19.30 Uhr mit Saverio Mercadantes Opernadaption „Die Räuber (I briganti)“. Diese sei laut TfN lange in Vergessenheit geraten und mittlerweile eine Rarität. „Sie beleuchtet das Thema der Ausgrenzung, des Dazugehörens und des Überschreitens von sozial festgelegten Grenzen“, kündigt das TfN an. Das Melodram wird unter der musikalischen Leitung von Florian Ziemen aufgeführt. Regie führt Manuel Schmitt.

Abgeschlossen wird die Trilogie am Mittwoch, 4. November, 19.30 Uhr, mit dem Schauspiel. Schillers Klassiker wird in Szene gesetzt von Hausregisseurin Ayla Yeginer, das Bühnenbild hat Belén Montoliú gestaltet. Das Schauspiel war einst das Theaterdebüt des am 10. November 1759 in Marbach geborenen Dramatikers und Lyrikers Schiller. Er hatte es im Alter von gerade einmal 22 Jahren verfasst. Die Uraufführung des Dramas „Die Räuber“ im Jahr 1782 in Mannheim sorgte für nationales Aufsehen, und es entwickelte sich schnell zu einem Klassiker.

Die Opernadaption „I briganti“ („Die Räuber“) von Saverio Mercadante wird eher selten aufgeführt. Quelle: TfN Hildesheim

Drama über zwei ungleiche Brüder

Das Werk wird der Strömung „Sturm und Drang“ der deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung zugeschrieben. Die gesellschaftskritische Geschichte behandelt den Konflikt der ungleichen Brüder Karl und Franz Moor, die beide auf ihre Weise gegen die gesellschaftliche Ordnung revoltieren. Karl ist ein unangepasster, rebellischer und weltverachtender junger Mann, der einzig seine Freiheit liebt. Sein jüngerer Bruder Franz hingegen fühlt sich hässlich und ungeliebt, denn die Anerkennung des Vaters gilt nur seinem Bruder. Während Franz zu Hause auf infame Weise gegen Bruder und Vater intrigiert, geht Karl in die Wälder, um eine Räuberbande zu gründen.

Karten und Informationen gibt es beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 16931693 sowie im Internet auf www.tfn-online.de. Dort gibt es auch Hinweise zu den aktuellen Corona-Hygieneauflagen.

Von Daniel Junker/Janna Silinger