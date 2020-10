Hildesheim

Aufgrund eines massiven Wasserschadens im Bühnenbereich musste der Spielbetrieb des Theaters für Niedersachsen (TfN) im Stadttheater Hildesheim vor zwei Wochen eingestellt werden. Mit der nahe des Hildesheimer Flughafens gelegenen Halle 39 hat das TfN nun eine Interimsspielstätte gefunden: Am Sonntag, 25. Oktober, feiert dort das Schauspiel „Moby Dick“ Premiere, der Kartenverkauf läuft bereits. Laut Intendant Oliver Graf habe das TfN darüber hinaus sogar weitere Spielstätten gefunden, die demnächst bekannt gegeben werden sollen.

„Wir werden die sprichwörtlich ins Wasser gefallenen Premieren nachholen und einen auf die neue Situation angepassten Spielplan veröffentlichen“, sagt Graf. Die Kooperation mit der Halle 39 und weiteren Akteuren sei ein Zeichen für das Zusammenstehen von Kulturschaffenden, um dem Publikum trotz des Wasserschadens und der Corona-Pandemie eine Livekultur zu ermöglichen. Es ist nicht das erste Mal, dass das TfN die Eventhalle an der Schinkelstraße 7 bespielt. In der Spielzeit 1996/97 war das Theater aufgrund der Sanierung des Stadttheaters in die Halle 39 ausgewichen. Im Herbst 2019 spielte das TfN dort die Operette „Im weißen Rössl“, weil der Zuschauersaal im Großen Haus renoviert wurde.

Anzeige

Das TfN führt „Moby Dick“ in der Halle 39 an der Schinkelstraße 7 in Hildesheim auf. Quelle: Halle39

Nun steht am Sonntag, 25. Oktober, die Premiere des Schauspiels „Moby Dick“ nach dem gleichnamigen Roman von Herman Melville an. Das Stück, das von Martina Gredler in Szene gesetzt wird, handelt von Kapitän Ahab, der einst im Kampf mit dem gigantischen weißen Wal Moby Dick ein Bein verloren hat. Seither ist er ein fanatisch Getriebener, der nur noch ein einziges Ziel verfolgt: Rache. Kapitän Ahab will das mächtige Tier um jeden Preis finden und erlegen. Demjenigen, der den Wal zuerst erblickt, verspricht er eine am Hauptmast festgenagelte Golddublone. Ahab gelingt es, die Männer auf sein Ziel einzuschwören. Schließlich nimmt eine schicksalhafte Reise ihren Lauf.

Roman erschien bereits 1851

Der Roman von Herman Melville erschien bereits im Jahr 1851. Seitdem begeistert die spannende Abenteuergeschichte Groß und Klein. Die Bühnenversion von Franziska Steiof eignet sich für die ganze Familie und bietet eine Mischung aus sanft-humorigen und stürmisch-kraftvollen Szenen. Damit liefert sie die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle.

Karten für die Premiere kosten zwischen 14 und 40 Euro, sie sind im TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 16931693 sowie im Internet auf www.mein-theater.live erhältlich. Die weiteren Vorstellungstermine werden noch bekannt gegeben.

Bereits am kommenden Sonntag, 18. Oktober, bietet das TfN eine Matinee zu „Moby Dick“ in der Halle39 an. Beginn ist um 11.15 Uhr.

Von Daniel Junker