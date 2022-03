Hilfe für Ukraine: Pattenser Grundschüler verkaufen Gebasteltes 

Pattensen-Mitte

Die Idee sei aus der Schülerschaft heraus gekommen, sagt Stephanie Pieper, Leiterin der Grundschule Pattensen: Die Kinder der Klasse 4b haben in den vergangenen Tagen verschiedene Dinge gebastelt, die sie am Freitag, 18. März, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr vor der Schule an der Marienstraße zum Verkauf anbieten wollen. Das Geld, das die Kinder dabei einnehmen, soll anschließend an die „Aktion Deutschland hilft“ gespendet werden. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen unterstützt Menschen aus der Ukraine.

Die Grundschüler bieten unter anderem bemalte Steine, dekorierte Blumentöpfe mit Pflanzen, Lesezeichen, Flaschen, Teelichter und Osterdekorationen an. Schon zuvor bieten am Freitag zwei Klassen schulintern selbst gebackene Kuchen zum Verkauf an. Jedes Stück kostet 50 Cent. Auch dieses Geld wird anschließend mit in die Spende für Menschen in der Ukraine einfließen.