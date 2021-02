Oerie

In der Corona-Pandemie kommen die Deutschen vermehrt auf den Hund. Hundetrainerin Wiltrud Remstedt aus Oerie stellt diesen Trend auch für den Pattenser Raum fest. „Es ist eher eine emotionale Sache. Die Menschen möchten in dieser Zeit etwas im Haus haben, das sie zum Lachen bringt“, sagt die 65-Jährige. Doch sie befürchtet, dass viele Menschen im richtigen Umgang mit Hunden keine Erfahrung haben und der Weg für den Vierbeiner am Ende Richtung Tierheim führen kann. Nämlich dann, wenn das Interesse am haarigen Mitbewohner erlischt.

Sie rät allen, die sich für einen Hund interessieren, sich vorher umfassend zu informieren, welche Rasse für das eigene Umfeld am besten geeignet ist. Sonst seien Probleme vorprogrammiert. Und die können mit schwerwiegenden Folgen enden. „Ein Hund beißt ein Kind nicht, weil er bösartig ist. So etwas bedeutet, dass er nicht mehr kann und die Situation in dem Haushalt nicht mehr aushält“, sagt Remstedt.

Ausbildung des Welpen ist wichtig

Es sei wichtig, viel Zeit in die Ausbildung des Hundes zu investieren. Sie habe, als sie ihren Terrier Percy als Welpen bekam, eine Woche Urlaub genommen, um das junge Tier an das ungewohnte und neue Umfeld zu gewöhnen. „Ich habe ihm alles gezeigt, hatte ihn beispielsweise in meinen Pullover eingewickelt und mit in die U-Bahn genommen, damit er sich an alles gewöhnen kann.“

Da sie wollte, dass der Hund immer an einem festen Ort die Nacht verbringt, habe sie längere Zeit die Matratze neben seinen Schlafplatz gelegt. „Wenn Percy nachts auf Wanderung ging, bin ich aufgestanden und habe ihn wieder zurück in sein Körbchen gesetzt. Auch Hunde können sich daran gewöhnen, an einem Platz zu bleiben“, sagt die Expertin.

Wer diese Zeit nicht habe, sollte besser auf eine Anschaffung verzichten. Und besonders, wenn es nur dazu dienen soll, die triste Corona-Zeit zu überbrücken. Remstedt gibt zu bedenken: „Menschen vergessen, dass Corona irgendwann auch wieder vorbei ist. Und was passiert dann mit dem Tier?“ Dann ende für viele das Homeoffice. Doch einen Hund könne nicht jeder mit zur Arbeit nehmen. Einen ganzen Tag alleine zu bleiben, sei für den Vierbeiner alles andere als förderlich. Das fehlende vorausschauende Denken einiger Menschen mache Remstedt wütend.

Hunde leiden

Sie sieht durch die Corona-Pandemie noch weitere Probleme auf Hunde zukommen. Psychologen fürchten für Kinder, die derzeit größtenteils auf ihre gewohnten sozialen Kontakte verzichten müssten, dass diese langfristig schwer darunter leiden. Ähnlich sei es bei Hunden auch. „Die Einschränkungen durch Corona werden schwere soziale Schäden für die Tiere nach sich ziehen“, sagt Remstedt. Bis zum ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres bot sie viele Gruppenausbildungen für Welpen an. Diese müssen derzeit entfallen. Dabei wäre es wichtig, dass sich Welpen in diesem Umfeld messen und soziale Kompetenzen erlernen und vertiefen.

Für sie sind Hunde „ganz tolle und hochintelligente Lebenwesen“. Damit diese sich vernünftig entfalten können und alle in der Familie miteinander Spaß haben, rät sie allen Besitzern dazu, eine Hundeschule aufzusuchen. „Ich habe vier Jahrzehnte Erfahrung mit Hunden und kann viele Tipps geben“, sagt sie. Viele seien in der Vergangenheit mit einem Welpen zu ihr gekommen und wären erst mit dem „Rentnerhund“ mehr als ein Jahrzehnt später ausgeschieden.

50 Prozent weniger Einnahmen

Die Corona-Pandemie habe auch auf ihre wirtschaftliche Situation Auswirkungen. Zwar führt sie Einzelunterricht mit Hunden und deren Besitzern durch, doch die Gruppenangebote seien ihre Haupteinnahmequelle gewesen, wie sie sagt. Deshalb seien die Einnahmen ihrer Aussage nach um die Hälfte zurückgegangen. „Natürlich habe ich auch Existenzängste“, gesteht Remstedt.

Von Mark Bode