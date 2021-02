Pattensen

Einige Tage ist Pattensen die Kommune in der Region Hannover gewesen, die die wenigsten mit dem Coronavirus Infizierten zu verzeichnen hatte. Doch das hat sich nun gewandelt. Über das Wochenende ist die Zahl der aktuell Infizierten von 16 auf 22 angestiegen. Das teilte die Region Hannover mit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Pattenser Stadtgebiet insgesamt 253 (Freitag: 246) Infizierte gezählt worden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 86,5

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen dadurch wieder deutlich angestiegen. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nun bei 86,5 (Freitag: 59,9).

Am Montag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2968 Menschen infiziert (Freitag: 3204). Nach der Landeshauptstadt mit 1477 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle aktuell in Garbsen (211), Langenhagen (192) sowie Lehrte (131). Wennigsen hat mit 13 Infizierten aktuell die wenigsten.

589 Menschen (Freitag: 582) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode