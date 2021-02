Pattensen

Die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten in Pattensen ist wieder gesunken. Am Freitag wurden 20 Personen registriert, die sich mit dem Virus angesteckt haben – am Vortag waren es noch 23. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind keine neue Infektion hinzugekommen. Das teilte die Region Hannover mit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Stadtgebiet insgesamt 267 Infizierte gezählt worden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt auf 66,5

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen ebenfalls wieder gesunken. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert, der die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, nun bei 66,5 (Donnerstag: 78,9).

Am Freitag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2420 Menschen infiziert (Donnerstag: 2440). Nach der Landeshauptstadt Hannover mit 1154 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle aktuell in Garbsen (166), Langenhagen (140) und Lehrte (119). Wennigsen hat mit sieben Infizierten aktuell die wenigsten, dahinter rangieren Gehrden (16) und Hemmingen (18).

687 Menschen (Donnerstag: 680) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode