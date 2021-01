Pattensen

Erfreuliche Nachricht für Pattensen: Keine Kommune in der Region Hannover hat derzeit weniger mit dem Coronavirus Infizierte. Am Freitagmittag waren es nur noch 20 Pattenser, drei weniger als am Vortag. Das teilte die Region Hannover mit. Damit hat die Kommune wieder den Stand von Ende November erreicht.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Pattenser Stadtgebiet insgesamt 237 Infizierte gezählt worden. Im Vergleich zum Vortag ist eine neue Infektion gemeldet worden. Bürgermeisterin Ramona Schumann ist über die Entwicklung der vergangenen Tage „sehr erfreut“. Allerdings warnt sie davor, dass die Bürger nun nachlässig werden im Bezug auf Hygiene- und Abstandsregeln. „Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Wir müssen uns alle weiterhin an die Regeln halten“, sagte sie. Sonst könne sich die Lage schnell wieder zum Negativen ändern.

Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt weiter deutlich

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen weiter deutlich gesunken. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nun bei 46,6 (Donnerstag: 59,9).

Am Freitagmittag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 3243 Menschen infiziert (Donnerstag: 3263). Nach der Landeshauptstadt mit 1576 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle aktuell in Garbsen (256), Langenhagen (218) und Seelze (127). Zudem haben Lehrte (111) und Isernhagen (106) und Laatzen (101) noch dreistellige Werte. Die wenigsten Infizierten nach Pattensen gibt es derzeit in Wennigsen (26) und Wedemark (31).

532 Menschen (Donnerstag: 516) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode