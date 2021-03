Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist weiterhin konstant geblieben. Schon seit Montag wurden keine neuen Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Betroffenen liegt weiterhin bei 17, da in den vergangenen Tagen noch keine infizierte Person als wieder genesen eingestuft wurde. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Stadtgebiet insgesamt 290 Infizierte gezählt worden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt deutlich auf 39,9

Der Inzidenzwert in Pattensen ist aufgrund dieser Entwicklung deutlich gesunken. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, lag der Wert, der die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, am Donnerstag bei 39,9 (Mittwoch: 53,2).

Am Donnerstag waren in allen Kommunen der Region Hannover insgesamt 2463 (Mittwoch: 2231) Menschen infiziert. Wennigsen hat mit vier Fällen derzeit die wenigsten Infizierten. Die Kommune hat mit 27,8 auch den niedrigsten Inzidenzwert. Die höchste Inzidenz vermeldet Lehrte mit 186,6.

809 (Mittwoch: 807) Menschen aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode