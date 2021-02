Pattensen

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Pattensen ist wieder leicht angestiegen. Am Freitag sind 22 Personen als mit dem Virus infiziert (Donnerstag: 20) registriert worden. Dabei sind zwei neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden hinzugekommen. Das teilte die Region Hannover mit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Stadtgebiet insgesamt 257 Infizierte gezählt worden.

Anzeige

Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt konstant bei 73,2

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen hingegen schon am dritten Tag in Folge konstant. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weiterhin bei 73,2.

Am Freitag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2798 Menschen infiziert (Donnerstag: 2782). Nach der Landeshauptstadt mit 1388 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle aktuell in Langenhagen (187), Garbsen (184) und Lehrte (136). Wennigsen hat mit neun Infizierten aktuell die wenigsten. Pattensen ist regionsweit die Kommune mit den zweitwenigsten Infizierten.

639 Menschen (Donnerstag: 625) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode