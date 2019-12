Jahresrückblick: Das war 2019 in Pattensen los

Pattensen

Seit Januar ist in Pattensen viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Rat Pattensen beschließt Aus für Grundschule Jeinsen

Dass die Leinetalschule in Jeinsen geschlossen werden soll, macht die Stadt Pattensen kurz vor den Sommerferien öffentlich. Ein Proteststurm bricht los, eine überaus aktive Elterninitiative gründet sich, der Ratsbeschluss wird verschoben. Ortsrat Jeinsen und Eltern kämpfen mit Plakaten, Demos und Diskussionen dafür, dass die Grundschule im Dorf bleibt. Die Ratsmitglieder verzichten in allen öffentlichen Sitzungen auf eine Abstimmung über das heikle Thema. Dann die Überraschung: Im geheimer Abstimmung beschließt der Rat mit großer Mehrheit das Aus für die Leinetalschule zum Schuljahresende 2022.

Das Jugendparlament von Pattensen mit Florian Ernst (von links), Joshua Kimpioka, Kjell Schneemann, Torben Löhr, Louis Bothe, Max Habermann, Mila Revink, Benjamin Zehler, Lilli Seng und Jan Oeltermann. Quelle: Tobias Lehmann

Pattensen hat zum ersten Mal ein Jugendparlament

Endlich hat es geklappt: In Pattensen wird zum ersten Mal ein Jugendparlament gewählt. In den Jahren zuvor waren mehrere Anläufe im Sande verlaufen. Das 13-köpfige Gremium wählt aus seiner Mitte Joshua Kimpioka zum Jugendbürgermeister. In seinem ersten Antrag – der noch beraten wird - wünscht sich das Jupa kostenlose Freizeitangebote wie eine Skater- und Sportanlage.

Die Wände der Einstellplätze werden mit Holzlatten verkleidet, wobei der Durchblick gewährleistet bleibt. Quelle: Kim Gallop

Region spendiert eine abschließbare Fahrradgarage

Eine abschließbare Fahrradgarage sowie weitere Stellplätze finanziert die Region an der Göttinger Straße in Höhe der Bushaltestelle Schöneberger Straße in Pattensen-Mitte. Am Parkplatz eines Supermarkts entstehen insgesamt 135 Stellplätze. Im Rat Pattensen ist die Freude gebremst: Die Konstruktion sei zu massiv. Die Region macht die Verschalung durch Holzlatten und offene Flächen durchlässiger.

Zitat des Jahres

„Offenbar haben wir nicht alles falsch gemacht.“

Diesen Satz sagte der Erste Stadtrat Axel Müller nach seiner Wiederwahl durch den Rat für eine zweite Amtszeit.

Freuen sich gemeinsam über den Glasfaser-Ausbau in Pattensen: Dirk Erdner (von links), Karsten Schmidt, Ramona Schumann und Arne Schütt. Quelle: Tobias Lehmann

htp bringt schnelles Internet ins Gewerbegebiet

Obwohl sich vorab nicht genügend Abnehmer gemeldet haben, wird das Glasfasernetz im Gewerbegebiet von Pattensen-Mitte ausgebaut. Der regionale Anbieter htp hat zur Bedingung gemacht, dass von 100 Firmen mindestens 15 vorab einen Vertrag abschließen. Es melden sich nur 14, aber htp baut und investiert trotzdem.

Zahl des Jahres: 3

Drei Millionen Euro soll das Defizit der Stadt Pattensen höchstens betragen.

Die Stadt Pattensen sieht sich mit einem kuriosen Phänomen konfrontiert: Wegen unerwartet hoher Einnahmen durch die Gewerbesteuer in diesem Jahr steigt das Defizit für den Haushalt 2020. Um das geplante Maximal-Defizit von 3 Millionen Euro zu halten, haben Kämmerin Heike Hessenkamp und ihr Stellvertreter Kai Prüser verschiedene Sparvorschläge ausgearbeitet. So regen sie unter anderem an, die geplante Aufwertung der Spielplätze im Stadtgebiet und die neue Sekretariats-Stelle an der KGS Pattensen zu streichen.

Der CDU-Ortsverband Pattensen-Mitte kommt mit Eltern und Kindern am Spielplatz an der Brüsseler Straße ins Gespräch. Quelle: Daniel Junker

CDU startet mit Spielplatz-Offensive durch

Auf dem Spielplatz an der Brüsseler Straße startet die Spielplatz-Offensive der CDU und wandert weiter nach Koldingen und Schulenburg. Die Aktiven befragen Eltern und Kinder und machen Vorschläge zu neuen Spielgeräten, mehr Sitzbänken und mehr Schattenspendern.

Der prall gefüllte Sack steht mehr als fünf Wochen in Pattensen-Hüpede auf dem Gehweg der Straße Im Kreuzfeld. Quelle: Kim Gallop

Restmüllsack mit Bauschutt drin bleibt stehen

Ärgerlich, wenn ein Müllsack an der Straße Im Kreuzfeld in Hüpede vom Abfallentsorger nicht mitgenommen wird. Aber verständlich, wenn der Restmüllsack mit Bauschutt insgesamt 45 Kilo wiegt. Nach Beschwerden von Anwohnern entsorgt die Stadt Pattensen den Müll. Wer ihn hinterlassen hat, ist ungeklärt.

Menschen des Jahres

Ein Leben für den Sport: Ellen Eggers. Quelle: Tobias Lehmann

Ellen Eggers wird vom TSV Reden bei der Jahresversammlung mit dem „Ehren-Oscar“ ausgezeichnet. Sie ist seit 30 Jahren Vorsitzende des Sportvereins in ihrem Heimatort. Außerdem leitet Eggers seit 2008 den Sportring Pattensen.

Ulrich Fleischmann (von links), Bürgermeisterin Ramona Schumann und Uwe Fleischmann. Quelle: Stephanie Zerm

Ulrich Fleischmann wird Ortsbrandmeister von Pattensen. Der Posten ist Familiensache: Zuvor hat ihn sein Bruder Uwe Fleischmann 18 Jahre lang inne. Ulrich Fleischmann, seit 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr, war zuletzt stellvertretender Ortsbrandmeister.

Detlef Brandes, Superintendent in Pattensen für den Kirchenkreis Laatzen-Springe. Quelle: Kim Gallop

Detlef Brandes ist nach 18 Jahren als Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe mit Pattensen und Hemmingen in den Ruhestand gegangen. Die Superintendentur in der Altstadt von Pattensen steht leer, die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

Das Wasser ist für die Arbeiten im Schwimmerbecken abgelassen worden. Quelle: Torsten Lippelt

Badsanierung ist langwierig und kostspielig

Sechs Wochen soll die Sanierung von Schwimmer- und Lehrschwimmbecken im Hallenbad Pattensen im Sommer dauern. Es dauert zehn Wochen länger und wird teurer. Das – beheizte – Freibad wird offen gehalten, bis wirklich niemand mehr draußen schwimmen mag.

Von Kim Gallop